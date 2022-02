Z HBO Go se stane 8. března HBO Max. Služba láká na akční cenu stávající i nové zákazníky. Podle PR & content manažerky HBO Max EMEA Pavly Brožkové platforma postupuje podobně, jako v jiných zemích. V Česku láká i na originální obsah, například „unscripted show“ s foodie celebritou Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou Klárou s názvem Spolu & Hladoví.

Služba, kterou jste doposud na trhu nabízeli, se změní. Kde je vaše místo v porovnání s konkurenci?

Na trhu v České republice máme řadu SVOD platforem již delší dobu a bezpochyby sem přicházejí i další hráči. Těžko ale soudit, zda se jedná o přímou konkurenci. Každá z těchto značek nabízí svým divákům trochu něco jiného. V našem případě se chystáme v rámci HBO Max nabízet obsah studií Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, které spadají pod WarnerMedia. Navíc jsme nedávno oznámili partnerství se Sony Pictures Television ohledně distribuce obsahu. Věříme, že taková skladba obsahu si najde svého věrného diváka i zde v České republice.

Zohlednili jste v „akční“ ceně faktor aktuálního všeobecného zdražování?

Česká republika není první zemí s takovou nabídkou, jde o běžnou strategii, se kterou jsme se už mohli setkat při spuštění HBO Max v loňském roce ve Skandinávii, Španělsku a Andoře. Stejnou strategii jsme i zvolili v případě spuštění HBO Max v Latinské Americe a Karibiku loni v červnu. Ve všech těchto případech jsme do promo nabídky nijak nepromítali jakékoli zdražování.

Čili pro HBO je to obvyklý postup, když zavádí Max, jít s cenou dolů?

Vzhledem k tomu, že chceme, aby HBO Max bylo dostupné pro co největší počet předplatitelů, rozhodli jsme se, že cenu upravíme tak, aby byla atraktivní pro široké masy. Tato nabídka ale bude časově omezená, od 8. do 31. března. HBO Max bude stát 199 korun na měsíc. Nicméně, k příležitosti oslavy příchodu HBO Max, aktivní předplatitelé, kteří mají HBO Go předplacené napřímo, budou automaticky převedeni na novou platformu a budou platit nižší částku132 korun za měsíc. Tato nabídka ušetří zákazníkům více než 30 procent z nákladů po celou dobu trvání předplatného. Noví zákazníci, kteří si předplatné pořídí před 31. březnem, také budou platit tuto sníženou měsíční sazbu. Což je skutečně nabídka, která se neodmítá. HBO Max přináší mnoho benefitů, například nejnovější filmy od Warner Bros zde budou dostupné už 45 dní po jejich premiéře v kinech, a to bez nutnosti cokoliv doplácet a to je určitě skvělá zpráva pro naše předplatitele.

Můžete nastínit, jaké má HBO s Českem plány a jaké zde máte ambice?

Vzhledem k tomu, že už jsme na českém trhu téměř třicet let, tak i spuštění HBO Max je jen logickým krokem ve zlepšování služeb, které nabízíme. Natáčíme vlastní originální produkci, kam patří například Hořící keř, Pustina, Bez vědomí, Až po uši, Spolu & Hladoví, a budeme v tom i nadále pokračovat. Naší ambicí je přinášet divákům stále originální obsah. Právě dokončujeme vůbec první slovenský seriál z dílny Max Originals – Víťaz, který pro HBO Max natočil Jan Hřebejk. Tato nekorektní a velmi vtipná a citlivá „dramedy“ je obsazená fantastickými slovenskými herci. Jedinou výjimkou je Ivana Chýlková v roli manželky hlavního hrdiny, kterého hraje skvělý Adyho Hajdu. Scénář napsala Zuzana Dzurindová a Peter Nagy. Zuzana je dcerou bývalého slovenského premiéra Mikoláš Dzurindy, a tak se diváci mohou těšit na autentickou a velmi vtipnou podívanou. Už brzy uvedeme na HBO Max vůbec první „unscripted show“, jde o (pro českého diváka) velmi ojedinělý formát. V hlavní roli se představí foodie celebrita Lukáš Hejlík a jeho dcera Klára. Lifestylová show Spolu & Hladoví nás zavede na ta nejzapadlejší místa v Čechách a diváci se mají opravdu na co těšit, protože je úžasné sledovat Lukáše a Kláru, jak poznávají a hledají skvělá místa.