Značka Albert musí být konzistentní a srozumitelná v rámci celé zákaznické cesty, říká v rozhovoru pro MAM Kateřina Harris, šéfka marketingu řetězce.

Jste třetím největším reklamním zadavatelem v Česku. Jak vypadá váš rozpočet pro tento rok? A kolik z něj si „ukousne“ brand?



Budování značky prostřednictvím různých nástrojů je naším dlouhodobým cílem. Pomáhají nám v tom nejen zakoupená média, ale i naše vlastní mediální prostory, které jsou pro doručení hlavních sdělení pro naše zákazníky rozhodující a srozumitelné. Zároveň se snažíme s mediálním prostorem pracovat tak, abychom si udrželi efektivitu a byli konzistentní v rámci mediálního cílení a sdělení.

„Z mého pohledu je ale velmi podstatná také silná kreativita a její exekuce, která nám pomáhá efektivně a s patřičným dopadem naše vzkazy zákazníkům srozumitelně doručit, a tomu odpovídají i letošní investice.“

A posiluje v tomto prostoru některá část na úkor jiné? Co třeba digitál?



Obecně si myslím, že nevybočujeme od zbytku trhu a běžného rozdělení mediálního rozpočtu do daných komunikačních kanálů. Nicméně spíše právě kvůli efektivnímu sdělení rozdělujeme a komunikujeme obsahovou část různě do různých kanálů. A právě digitální média nám dávají velký prostor přesněji zacílit a předat naše sdělení zákazníkům.

Takže investice do digitálu navyšujete.



Vaši reklamní agenturou je stále VCCP? Hodláte na tom něco měnit?



Značka Albert je velice komplexní, a to jak z pozice různých zákaznických potřeb, tak z pohledu komunikačních kanálů. I právě proto nespolupracujeme pouze s jednou agenturou.

Ale VCCP je v kreativě tou hlavní, ne?



Mohu potvrdit, že VCCP je naše klíčově strategická komunikační agentura. Neméně důležitou váhu má vedle ní také brandingová agentura Lineart, která nám pomáhá vytvářet vizuální identitu v rámci celkového zákaznického zážitku. Spolupracujeme ovšem i s dalšími agenturami. Je pro nás důležité spojit práci všech marketingových týmů tak, aby byla naše značka konzistentní a srozumitelná v rámci celé zákaznické cesty. Jde nám o to, aby agentury byly naši partneři, nikoli jen dodavatelé, kteří pouze plní zadání a „brief“.

Takže se kloníte spíše k dlouhodobé spolupráci než častým tendrům?



V Albertu pevně věříme, že budování značky je spjato s dlouhodobými vztahy s klíčovými experty a velice důležité je jejich propojení. To se ale netýká jenom kreativních agentur, hovořím také o výzkumných týmech, týká se to mediálních kolegů, data expertů, designerů či produkčních týmů. Mít kolem sebe tým profíků, a to jak v interním, tak v externím prostředí, je opravdu skvělé. Díky tomu se nám daří značku a „ownership“ budovat konzistentně. Doufám, že nám tato spolupráce bude tak dobře fungovat i v budoucnu.

