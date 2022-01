Útraty inzerentů pokračují v loni nastartovaném trendu. Jaké trhy porostou nejrychleji a kterým kanálům se bude dařit, ukazují globální odhady sítě Dentsu.

Během letošního roku inzerenti utratí o 9,2 procenta více než loni. Globální reklamní trh by tak měl dosáhnout hodnoty 745 miliard dolarů. To v přepočtu představuje téměř 16,2 bilionu korun, což je částka, která by tuzemský státní rozpočet naplnila na více než deset let. Letošní celosvětové výdaje na reklamu rovněž o 117,2 miliardy dolarů přesáhnou ty z roku 2019 před pandemickou krizí. Ukazují to odhady komunikační sítě Dentsu. Podle ní je oživení trhu takřka třikrát rychlejší v roce 2011, což byl rovněž druhý rok po předchozím celosvětovém poklesu reklamy od finanční krize.

Aktuální odhad zvýšení výdajů na inzerci navazuje na překvapivě rychlé oživení trhu v loňském roce, který meziročně představoval 17 procent a ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 činil 8,7 procenta.

„Pozitivní trend nastavený rokem 2021 bude pokračovat v letošním prvním čtvrtletí, kdy bude růst za stejné období meziročně činit 8,9 procenta s pomocí olympijských a paralympijských her v Pekingu,“ uvádí Dentsu v předpovědi s tím, že ve druhém i třetím kvartálu růst překoná deset procent a ve čtvrtém čtvrtletí bude činit 9,2 procenta i díky Mistrovství světa ve fotbale a předvánoční sezóně.

Z pohledu jednotlivých trhů bude růst nejsilnější v Indii (14,6 procenta), v USA (14 procent), Rusku (11,2 procenta) a v Kanadě (10,2 procenta).

Největší podíl reklamních výdajů získává podle odhadu digitál a letos má činit 55,5 procenta. Je tak téměř dvojnásobný oproti podílu lineární televize na druhém místě, který dosáhne 26,9 procenta.

Růst digitálu, jenž bude podle Dentsu činit meziročně 14,8 procenta na 408,4 miliardy dolarů, táhnou útraty v sociálních sítích, ve videu a vyhledávání. V případě lineární televize porostou výdaje inzerentů za reklamu po cenové inflaci způsobené vysokou poptávkou „jen“ o 3,8 procenta na 197,8 miliardy dolarů.

Dvojciferný růst čeká dle předpovědi též výdaje na venkovní reklamu (12,8 procenta) a kinoreklamu (23,4 procenta). Zatímco u OOH překonají útraty 40,6 miliardy dolarů v roce 2022 ty v roce před pandemií o tři miliardy dolarů, budou letošní výdaje na reklamu na stříbrném plátně ve výši 2,5 miliardy dolarů stále o zhruba miliardu dolarů nižší než v roce 2019. V případě rozhlasu očekává Dentsu meziroční nárůst o dvě procenta na 36,1 miliardy dolarů

Ačkoliv tisk zůstává třetím nejsilnějším inzertním kanálem, vykazují odhadované globální výdaje na inzerci ve výši 49,8 miliardy dolarů meziroční pokles o 5,6 procenta.