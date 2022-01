V novém spotu na model Corolla Cross od agentury Burrell Communications sází značka na perfektní choreografii v rytmu originálního songu.

Nová americká kampaň Toyoty pro model Corolla Cross, v němž se značka připomíná i jako olympijský partner, se toří okolo konceptu „Just Perfect“ (prostě perfektní). Součástí integrované komunikace je i spot od agentury Burrell Communications a produkční společnosti In & Out, který si hraje s perfektní choreografií.

Hrdinou kampaně je tanečník a influencer Aubrey Fisher, jenž má na Instagramu přes dva miliony sledujících, stejně tak i na TikToku. V choreografii na originální song „I Got It“, který nahráli Jung Youth a Jeremy Silver, se Fisher se svou partou protančí k vozu samotnému, aby se mohli vydat na výlet.

Záběry spolu s „vychytanými“ tanečními kroky neopomíjejí ukazovat ani „vychytávky“ vozu. Pro „prostě perfektní“ sladění hudby, tance a reklamy na nový model značky byla potřeba i synchronizovaná práce s kamerou, jíž měl na svědomí Federico Cantini v režii Daniela Azencota.

„Chtěl jsem, aby vše vypadalo sofistikovaně a zároveň jednoduše, pro což byla klíčová práce s kamerou a mladistvá energie Aubreyho Fishera a jeho taneční skupiny. Jsem hrdý na to, jak se nám do tanečního čísla podařilo zakomponovat i auto samotné,“ uvedl Azencot, pro nějž je to už třetí kampaň s Tyoytou a agenturou Burrell.

Součástí integrované kampaně automobilky jsou i další spoty vytvořené s agenturami Saatchi & Saatchi, Intertrend a Conill Advertising. Objevuje se jak v TV, tak v digitálu (včetně streamovací služby Hulu či Peacock), na sociálních sítích (samozřejmě včetně TikToku, jehož součástí bude i speciální spolupráce), venkovní reklamě či audioformátech.