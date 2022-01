Spoty dánského úřadu pro zdraví od agentury Advice A/S se snaží s pomocí humoru bojovat proti stresu a napětí, které přinášejí dva roky strávené s pandemií.

Dva roky života s pandemií většinu lidí naučily žít podle základních pravidel, jako je třeba dodržování bezpečné vzdálenosti. Na druhou stranu ale také přinesly stres, který se promítá do napětí v mezilidských vztazích. Znát je to i v Dánsku, ačkoli skandinávské země bývají v klidném dodržování pravidel dávány za příklad. S tím se rozhodla bojovat dánská Národní rada pro zdraví (Sundhedsstyrelsen, obdoba českého Státního zdravotního ústavu) s pomocí dvou vtipných spotů od agentury Advice A/S a produkční společnosti Octopuss.tv. „Stůjme při sobě proti tomu, co nás rozděluje,“ vzkazuje Dánům kampaň sloganem, u kterého se ale samozřejmě myslí na bezpečnou vzdálenost.

První z reklam, jež režíroval Klaus Spendser, vykresluje vztahové napětí jako klasickou dramatickou scénu z westernů – pistolnice stojící od baru si (zatím verbálně) poměřuje síly s pistolníkem stojícím u vrzajících vrátek salónu. Jak jejich spor kvůli zakašlání, průvanu či kýchnutí graduje, osazenstvo pomalu ani nedýchá, tedy než oba protagonisty okřikne pianista a ukáže se, že se spor odehrává v kanceláři kvůli otevřenému oknu.

Druhá reklama odkazuje na další slavné scény v historických filmech – souboje aristokratů. Než v tomto případě dojde k rozuzlení hádky o to, jak daleko by od sebe měli před výstřelem stát, ukáže se, že se ve skutečnosti hádají o rozestupy ve frontě u stánku na masové koule.