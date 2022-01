Samsung se pro představení nového mobilního procesoru Exynos 2200 spojil s agenturou BBH London a netradičně nastínil budoucnost gamingu, který novinka svým výkonem umožní.

V minutovém klipu zavede hlavní hrdinka diváky na tržiště, která má být vizuální metaforou pro online obchod s aplikacemi a kde je k mání u pouličních prodavačů spousta divného zboží v 8bitovém pixelovém rozlišení od zbraní až po melouny. Tu se však zjeví bílý zajíc jak z Alenky v říši divů, který ji naláká do postranní uličky a dostane se do mnohem temnějšího undergroungu, kde je k mání zboží v jiné HD kvalitě. Reklama končí sloganem „Playtime is over.“ Spot nazvaný Tržiště režíroval Matthijs Van Heijningen a kampaň poběží na platformách YouTube, Instagram, Twitch, Reddit and TikTok.

Nový procesor má přinést hráčům na mobilních zařízeních pohlcující herní zážitek, který byl kvalitou dostupný pouze hráčům konzolí. „Chtěli jsme ve zkratce vyjádřit, jak procesor Exynos 2200 přinese diferencovaný herní zážitek na mobilních zařízeních Jsme nadšeni co nabídla kreativita BBH v tomto dobrodružném snímku, a věříme, že tento projekt může být velkým milníkem, který změní směr naší propagace polovodičových produktů v budoucnu,” uvedl brand manažer Samsungu Changwan Kim.

Cílem reklamy bylo vzbudit očekávání mezi hráči před uvedením prvních telefonů obsahujících nový mobilní procesor, který je vybaven nejmodernější mobilní grafikou vyvinutou společností Samsung ve spolupráci s AMD. Výchozím bodem kampaně byla myšlenka, že nový grafický procesor udělá mobilní hraní serióznější oproti nudné minulosti v duchu hesla „Playtime is over“.