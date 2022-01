Super Bowl bude vůbec poprvé vysílán během Olympiády, NBC si účtovala rekordních 6,5 milionu dolarů za 30 sekund reklamního času. Které značky se ukážou během reklamní události roku?

Pomalu ale jistě se blíží reklamní přehlídka roku — 56. Super Bowl. Finále šampionátu NFL bude NBC vysílat 13. února. Reklamní prostor byl podle zástupců NBCUniversal prakticky vyprodán už loni v září, televize si údajně nechávala stranou jen pár volných slotů, aby z nich vytěžila co nejvíce. Třicetisekundový prostor se prodával až za 6,5 milionu dolarů, což je v přepočtu více než 139 milionů korun a meziročně o 18 procent více. Loni přenos sledovalo 92 milionů lidí.

Kdo se letos ukáže či neukáže na Super Bowlu?

PepsiCo je nachystaná

Chybět samozřejmě nebude dvanáctiminutová show během poločasu, kterou má pod palcem značka Pepsi. Letos ji bude mít na svědomí producent a rapper Dr. Dre, s nímž vystoupí hiphopové hvězdy Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige a Kendrick Lamar. Poprvé se objeví na jednom „pódiu“ umělci, kteří dohromady získali celkem 43 ocenění Grammy a vytvořili 22 alb, která se dostala na vrchol žebříčku Billboard.

Koncern PepsiCo má samozřejmě obsazený i reklamní prostor pro své značky. Pepsi samotná, Mountain Dew či brambůrky Lay’s, Doritos na Super Bowl lákají společně s hráči amerického fotbalu, jako jsou Eli Manning, Jerome Bettis, Terry Bradshaw, Victor Cruz či Peyton Manning:

Teasery na reklamy už představily i některé brandy samotné. Brambůrky Lay’s se na Super Bowl vracejí po sedmnácti letech. Má připravenou limitovanou edici „chipsů“ inspirovaných NFL nazvanou Golden Grounds. Zároveň lákají na reklamu se „stalkerem“ herce Setha Rogena, jenž se má ve spotu objevit:

Ve společné reklamě pro pálivou řadu značek Cheetos a Doritos si zahraje populární raperka Megan Thee Stallion. Podle teaseru by spolu s ní mohla vystoupit i divoká zvěř, ať už jde o lenochoda nebo krokodýla:

Coca-Cola vynechá

Největší konkurent Pepsi, společnost Coca-Cola, se reklamní přehlídky roku nezúčastní už podruhé. Podle informací časopisu Ad Age nebude mít ani globální kampaň pro Zimní olympijské hry.

Neobjeví se ani jindy očekávané spoty na značky jako M&M’s, Snickers nebo Skittles spadající pod divizi Mars Wrigley. Ta se místo reklam zaměří na jiné aktivity spojené se sponzorstvím NFL.

Příležitost si nechá ujít i značka Tide ze skupiny Procter & Gamble, podobně jako se Super Bowlu neúčastnila v roce 2019.

S reklamou už vyjel Vroom

Svůj spot od agentury Anomaly už ale ukázal online prodejce automobilů Vroom. Ve stylu muzikálu radí lidem, aby své vozy neprodávali napřímo a vyhnuli se tak nespolehlivým kupujícím:

Vrací se BMW, Nissan i Kia

Zatímco Audi už podruhé Super Bowl vynechá a neukáže se ani Hyundai, po sedmileté pauze se s reklamou vrací německý výrobce automobilů BMW. Značka zatím neprozradila detaily. Do svého posledního spotu v roce 2015 angažovala moderátory Today Show Katie Couric a Bryanta Gumbela, kteří se snažili pochopit elektrické BMW i3, podobně jako jedenáct let před tím internet:

Po šesti letech se rovněž vrací japonská značka Nissan. Vypustí minutovou reklamu od agentur TBWA\Chiat\Day nazvanou „Thrill Ride“, v níž si zahraje herečka Brie Larsen a modely Nissan Z či elektrický Ariya.

Minutovou reklamu po roční pauze ukáže i korejská Kia, která pro tvorbu spotu angažovala agenturu David & Goliath. V jejích dřívějších reklamách si například zahráli Steven Tyler, Melissa McCarthy či Laurence Fishburne jako Morpheus z Matrixu:

Tentokrát poprvé

Premiéru si odehraje například pod Walmart spadající služba Sam’s Club, která angažovala komika Kevina Harta. Ten si ve spotu od agentury VMLY&R, Laugh Out Loud Network a produkce Radical Media služby klubu vykládá jako určené pro extra VIP, jako je on sám.

Onlinová obchodní platforma Rakuten Rewards chystá spot s „áčkovou celebritou“ s pokerem ve stylu bondovky Casino Royale. Podle rozhovoru, který deníku The Wall Street Journal poskytla marketingová ředitelka Dana Marineau, má být reklama veselá, protože to v aktuální době lidé potřebují.

Premiéra čeká i brandovou kampaň od online účetní služby QuickBooks, její třicetisekundový spot by se měl nést ve stejném duchu jako širší kampaň „Early Start“. Ta běží od ledna a odkazuje na finanční nejistoty provázející start byznysu malých podnikatelů:

Možná překvapivě se (na rozdíl od aerolinek United Airlines či American Airlines) angažují i společnosti věnující se cestovnímu ruchu. Debut si odbyde Booking.com, která se podle Ad Age na půlminutovém spotu podílela s agenturami Horses & Mules a Mindshare.

Skupina Expedia se vrací se dvěma spoty pro své rezervační systémy – půlminutový od agentury Anomaly LA odvysílá během hry, minutový od Wieden + Kennedy pro službu Vrbo zase před zápasem. Reklama na Super Bowl se má nést ve stejném duchu, jako kampaň vysílaná během „black Friday“ upozorňující na to, že zážitky jsou důležitější než věci:

Předčasná reklama

Měsíc přes letošní reklamní přehlídkou roku vypustila svůj spot pro Super Bowl značka dětské výživy Enfamil. V reklamě od agentur McCann a MRM se věnuje předčasně narozeným dětem včetně hráče amerického fotbalu Mekhiho Bectona.

Kryptoměny nešetří

Poprvé se ukážou i společnosti věnující se kryptoměnám. Dvacet milionů dolarů do spotu údajně investovala burza FTX, pro níž podle Ad Age reklamu připravuje agentura Dentsu Mcgarrybowen.

Chybět nebude Crypto.com, která do marketingu investovala stovky milionů dolarů a už má i globální kampaň s Mattem Damonem.

Značkové návraty

Po pěti letech se znovu ukáže řetězec Taco Bell, který letos slaví 60 let existence, s třicetisekundovým spotem od Deutsch LA.

Na rozdíl od TwitteruPo roční pauze nebudou chybět Google či Facebook, který tentokrát reprezentuje jeho mateřská společnost Meta. Společnost Avocados From Mexico se po roce vrací s třicetisekundovým spotem od agentury GSD&M, s novým vizuálem či logem.

Staří známí

Opakovanou účast pak potvrdili matadoři jako společnost TurboTax, která se ukáže už podeváté. Poosmé reklamy odvysílá společnost WeatherTech či Squarespace, která je známá in‑house produkcí. Loni služba Squarespace využila přezpívaný hit „9 to 5“ zpěvačky Dolly Parton:

Popáté se vrací Pringles, která bude ve třicetisekundovém spotu od Grey Group řešit „lahodné dilema“. Chybět nebude například ani automobilka GM, jež loni pobavila s Willem Ferrellem, či pivovarská skupina AB InBev. Ta prozatím detaily neprozradila, ale během posledního ročníku Super Bowlu obsadila čtyři minuty reklamního času se spoty pro řady Bud Light či Michelob Ultra.

Vrátí se i Toyota, jež loni dojala spotem, v němž hrála paralympijská plavkyně Jessica Long:

Původně měla letošní Super Bowl vysílat CBS v rámci pravidelného střídání televizních stanic, přenechala ale práva NBC výměnou za loňský ročník. NBCUniversal má rovněž práva na vysílání Zimních olympijských her v Pekingu, do jejichž pořádání spadá termín Super Bowlu vůbec poprvé.

Hned po přenosu šampionátu NFL bude pokračovat vysílání z Her, což by mohlo pomoci jejich sledovanosti. Zhruba hodina času po Super Bowlu totiž také patří k nejsledovanějším. Televize jej běžně využívají pro premiéry či speciální díly populárních seriálů. Jen pro srovnání — americká sledovanost na loňské léto odložených Her v Tokiu byla téměř poloviční oproti olympiádě v Londýně.

NBC pro zvýšení reklamních příjmů nabízela prostor pro inzerci během obou událostí, ale i pro další sportovní přenosy. Když NBC naposledy vysílala olympiádu i Super Bowl v roce 2018, odhadla příjmy na 1,4 miliardy dolarů. Loni CBS samotný Super Bowl vynesl na reklamách 545 milionů dolarů.