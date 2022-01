Jen málokomu se na svátek sv. Valentýna podaří vymanit ze stereotypu prvoplánových symbolů a sladkých barevných kombinací. Lednové hodnocení vyhrál Pornhub.

Tři týdny nás dělí od prodejně dobře využitelného svátku sv. Valentýna. V redakci jsme se podívali, jak se k němu postavily značky z velice různých segmetů v posledních dvou letech. Porota vybrala deset zajímavých realizací. První příčku obsadila newyorská pop-up prodejna Pornhubu. Zabodaovalo také několik realizací řetězce Target.

Vedle bodování všech realizací vybrala každá porotkyně své tři favority, svou volbu také odborně okomentovala (viz níže v textu). V závěru zveřejňujeme galerii od čtvrtého do desátého místa a také komentář Radky Hejdukové na téma využití svátku sv. Valentýna v obchodě.

Tento měsíc hodnotí

1. místo

Pop‑up valentýnská prodejna a aktivace zákazníka v režii Pornhubu

2. místo

„Sweetheart savings“: dekorace prodejen a označení sezonního sortimentu v Targetu

3. místo

„Open up the heart“: dekorace obchodu a označení sezonního sortimentu v prodejně Target

Radka Hejduková (Dago)



1. Target (Open up the heart)

2. Target (Sweetheart savings)

3. Ménage à Trois (viz galerie níže)



Osobně mám ráda vystavení, které je čisté, a hlavně co nejadresnější — jak směrem k propagovanému předmětu či události, tak směrem k nakupujícímu. Proto mě nejvíce oslovilo provedení „Open up the heart“. Jednoduše, ale kreativně upozorňuje na „povinnost“ zakoupení maličkosti či většího dárku. Barevnost, která k Valentýnu patří, a dále využití různých tvarů a pěkné uspořádání, podle mě tahle trojice funguje výborně. Vystavení „Sweetshop“ v Targetu zaujalo úžasným využitím prostoru nad regály, zavěšená maxi srdce lákají k návštěvě a prozkoumání obchodu. Bohužel chybí návazná propracovanost sdělení u samotných regálů a polic. No a taková klasika pro zamilované — láhev vína a růže, kombinace, která prostě vždy platí a platit bude. Stojan Ménage à Trois si na nic víc nehraje, tady je opravdu slogan zbytečný. Navíc produkty jsou super dostupné a vystavení přehledné. Minimalismus s maximální možností oslovení spotřebitele.

Linda Petrová (Wellen)



1. PornhubTarget

2. Target (Sweetheart savings)

3. Waitrose (viz galerie níže)



Valentýn je tradiční svátek zejména pro trh v USA, kde loni po poklesu (!) dosáhl 21,8 miliardy dolarů. I další anglosaské země jsou od začátku února kolonizovány záplavou růžových srdíček, plyšových medvídků, přezdobených bonboniér, rudého negližé a kytic. Je zajímavé porovnávat, jak tuto obchodní příležitost umějí využít různé značky. Výrazně vyčnívá počin Pornhubu, který do moderní formy pop­‑upu dokázal přidat koncept včetně aktivit. Klasická více či méně vkusná sekundární vystavení na téma srdce nebo květina ničím nepřekvapí. Příjemnou formou a neokázalým zpracováním, které bez zbytečného tlaku svátek připomíná, se blýskl Target. Waitrose pro mě boduje zdánlivě úplně jednoduchým totemem u vstupu s elegantní grafikou. Nesklouznout do kýče a přijít s dobrým nápadem na téma lásky kupované na kila, je evidentně docela oříšek. V čokoládě.

Lenka Gajzurová (POS Media)



1. Pornhub

2. Target (obecně)

3. Hallmark (viz galerie níže)



Nejlepší realizací je Porn Hub, ale i proto, že srovnáváme nesrovnatelné. Pop­‑up store vždy nabízí více možností než jeden POS materiál umístěný v rámci prodejní plochy. Tento fakt je v ČR často opomíjen a tak na našem trhu vznikají zajímavé Pop­‑up prodejny spíše ojediněle. Druhé místo patří Targetu obecně. Jejich přístup je skvěle funkční — vizuálně je vše dobře zpracované, jednoduché, současně ale výrazné. Víte, kde jste a co máte očekávat. Promo akce si rozhodně všimnete, o tom není pochyb, a to je v tomto případě jediný cíl, který je naplněn. Bronzovou medaili uděluji Hallmarku. Překvapivé? Jde podle mne o velmi povedenou prezentaci, která nejenže upoutá pozornost, což je důležité, ale při detailním pohledu nabídne i přehledný výběr, který zákazníkovi umožní snadný nákup. Nevládne zde chaos. Takto povedená kombinace viditelnosti a přehlednosti je vzácná.

Hliníkový stojan na květiny podporující prodej vín značky Ménage à Trois v širokosortimentní prodejně

Dřevěné sezonní dekorace znázorňujicí motivy vizuální identity Harrods zdobící regály a pulty ve „Food Hall“

Stojany na pohlednice, přání, dárkové tašky a další balicí sortiment značky Hallmark v prodejně Walmart

Totem u vstupu do prodejny Waitrose připomíná sezonní sortiment

Ferrero v Itálii vsadilo při valentýnské prezentaci na stojany připomínající srdce

Sezonní označení úseku cukrovinek v řetězci Target

Stojan na nabídku Pepsi v širokosortimentní prodejně v Jordánsku.

Můžete brát Valentýna jako výzvu



Radka Hejduková, Dago



Upřímně se přiznávám, že jako osoba narozená ještě před listopadovou revolucí, mám ke svátku sv. Valentýna trochu rezervovaný postoj. Nemůžu se ubránit dojmu „importovaného svátku“. A v souvislosti s tím mi naskočí epizoda ze seriálu Simpsonovi, kde si „markeťáci“ vymysleli uprostřed srpna svátek lásky kvůli klesající křivce prodejů během léta a ve žluté rodince to skončilo nákupem zbytečných a nesmyslných dárků a kauzou přetékajícího odpadkového koše. Teď vážně — je pravda, že Češi mají k Valentýnu vztah jen někteří, a to většinou ti mladší. U nás slaví svátek zamilovaných asi čtvrtina populace. Muži utratí za dárek přibližně 750 korun, ženy pak asi 600 korun. A vzhledem k neustávající pandemické situaci se dá očekávat, že lidé budou spíše slavit s dárkem doma než v restauracích nebo formou eurovíkendu v Paříži či Římě. Také se část zákazníků přesunula z kamenných obchodů do prostředí on­line. Takže pro prodejce květin, čokoládových pralinek, šperků, papírových přáníček a vonných svíček nastává obrovská příležitost investovat do toho „být vidět“. Nejsme zvyklí na přeslazené růžové výlohy plné srdíček, o které bychom zakopávali na každém kroku, jako ve Velké Británii nebo USA. Právě proto teď může výše zmíněný segment uchopit tuto výzvu, více či méně nákladně zviditelnit svoje produkty. A myslím si, že těm se zdařilými instalacemi se povede nejen upevnit vztah se svými věrnými spotřebiteli, ale mají i velkou šanci oslovit nové, potenciální zákazníky, kteří navzdory své (mírné) averzi k zamilovaným nákupům na povel by mohli obměkčit svoje srdce a peněženky uprostřed chladného února. Vzhledem k tomu, že podle statistik prodeje valentýnských dárků každý rok pomalu, ale jistě rostou, je jejich šance uspět o něco vyšší. Je jisté, že potenciál změnit nákupní zvyklosti nakupujících týkající Valentýna je velký a možná pro některé stále skrytý. Byla by škoda toho nevyužít. Obdarovat je přece radost!