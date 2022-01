Jsme jeden z největších brandů, o němž nikdo nikdy neslyšel, říká Ivan Krákora, šéf marketingu Praga Cars. Rozhovor s ním výjimečně zveřejňujeme v plné verzi i na webu.

I když v autě Praga jezdí i Stig z Top Gearu, v Česku mají lidé značku spojenou hlavně s „vejtřaskou“. Její závodní vozy R1, letadla a motokáry znají spíše ve světě. Praga Cars buduje dealerství po celé zeměkouli a prorazila především v Anglii, kde letos chystá vlastní sérii závodů. Její marketingový ředitel Ivan Krákora prozrazuje hodně z dalších plánů.

Než jste nastoupil do Pragovky, vedl jste komunikaci Red Bullu. Kudy vedla vaše cesta k motosportu?

Kdysi jsem pracoval v televizi Nova na projektu Formule 1 s Pavlem Turkem a Martinem Pouvou. Díky tomu jsem se seznámil s jedním z nejlepších českých okruhových závodníků Josefem Králem, který s Pragovkou dlouhodobě spolupracuje. Pak jsem ale nastoupil do Red Bullu, létal po světě s Martinem Šonkou a závodil v sérii Red Bull Air Race. Pan Mateschitz (zakladatel a spoluvlastník RedBullu, pozn. red.) ji ale v roce 2019 zastavil, a tak jsem se pak chvíli motal kolem fotbalu. Jednoho dne mi zavolal Josef Král, že má Pragovka zajímavé plány, zda se jich nechci také účastnit. Nastoupil jsem začátkem roku 2020.

O jaké plány šlo?

Právě se rodil nový tým v Anglii, kam nyní směřujeme veškeré závodní aktivity. Je to země, která motorsport miluje a náš vůz R1 tam má otevřenou cestu k úspěchu na závodech a nachází si čím dál více zákazníků. Měli jsme tam i jednoho z prvních dealerů, který nám na začátku pomohl vydupat cestičku.

„Moment, kdy lidé vidí váš produkt vůbec poprvé, je rozhodující a dealerství s ním musí umět dobře pracovat.“

V Česku by taková možnost nebyla?

Máme tak specifický produkt, že jsme s naší R1 nezapadali do žádné kategorie závodních vozů. Velmi často jsme tu poráželi i auta, která jsou v pořizovacích nákladech daleko dražší, a to vyvolávalo různé diskuze. V Anglii závodíme v šampionátu Britcar Endurance Championship, kde máme naopak výborný feedback. Od března tam navíc budeme mít samostatný pohár Praga Cup, kde budou jezdit jen naše R1. Když uspějeme v Anglii, můžeme později uspět i v Americe a na Blízkém Východě. Spolupracujeme na tom i s několika českými firmami, pro které je to zajímavá možnost, jak se na zahraničních trzích zviditelnit. V Americe máme několik prodaných vozů R1, které závodí například v Miami, takže nějaké základy už tam jsou. První dva vozy R1 nedávno dorazily také do Austrálie, kde jsme začali pořádat takzvané track days, kdy si potenciální zákazníci mohou auto otestovat.

Praga Cup 2022 začne v Anglii na závodním okruhu Silverstone 12. března. První cenou je vůz známý pod jménem Frank. Jeho „dres“ mu totiž navrhnul věhlasný automobilový designer Frank Stephenson (na první fotce). Podoba této R1 odkazuje k původu značky. Barevné schema kombinuje modrou, bílou a červenou a přední kapotu zdobí zlatý lev.



Výroba vašich vozů stále probíhá v České republice?

Ano. Spolupracujeme s Romanem Krestou, jedním z nejúspěšnějších závodníků v rallye a dodnes jediným Čechem, který kdy závodil v šampionátu WRC (World Rally Championship). Má moderní zázemí na špičkové úrovni v Luhačovicích, kde vznikají i naše závodní auta. Za rok jich jsme nyní schopni vyrobit nižší desítky. V Česku máme také centrálu a na Slovensku pak vývojové a testovací centrum kousek od Slovakia Ringu, kde si můžeme veškeré inovace hned ověřit na okruhu. V Ostravě pak sídlí divize Praga Automotive, která se specializuje na vývoj a výrobu automobilových nástaveb pro mnoho druhů vozidel, včetně těch „dakarských“.

Praga má ale v portfoliu také motokáry a letadla. I ty vyrábíte v Česku?

Motokáry vyrábíme v Itálii. Co se týká letadel, máme na letišti v Hradci Králové nové hangáry Praga Avia, kde zatím funguje servis letadel a letecká škola. S vlastním letounem SM-92TE Praga Alfa jsme ve finální fázi schvalovacího procesu s evropskou agenturou EASA (Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví), která uděluje certifikace, pokud chcete uvést na trh nové letadlo. Už máme i mnoho zájemců.

Jakým způsobem se prodávají závodní auta?

Budujeme s R1 globální dealerskou síť. Letos jsme nově otevřeli dealerství v Kalifornii, na Novém Zélandu, v Austrálii, v Beneluxu, Polsku a Dubaji. Rosteme v tomto ohledu velmi rychle. Moment, kdy lidé vidí váš produkt vůbec poprvé, je rozhodující a dealerství s ním musí umět dobře pracovat.

Vyrábíte auta pouze na objednávku na základě poptávky zákazníků?

V podstatě ano. Nicméně v dnešním světě nefunguje nic tak rychle jako před pandemií, musíme tedy plánovat výrobu dopředu nejen na objednávku. Situace v automotive průmyslu s náhradními díly a čipy je všeobecně známá. Na věci, které jste dříve měla druhý den po objednání na stole, dnes čekáte třeba tři měsíce. Za rok jsme nyní schopni vyrobit nižší desítky vozů.

„Spolupracujeme s influencery, kteří mají velký mediální dosah.“

Kupují si vaše vozy závodní týmy nebo samotní jezdci?

V naší kategorii se jezdí vytrvalostní závody, během nichž se vystřídají dva závodníci. Auto většinou zakoupí tým, který jednu sedačku poskytne profi závodníkovi a tu druhou si zaplatí člověk, který chce závodit, ale nemá tolik prostředků, aby si koupil celé auto. Stejně jako ve Formuli 1 si s sebou totiž každý jezdec musí přivést partnery, jinak má cestu do sedačky velmi ztíženou. Vlastnit závodní auto znamená, že musíte mít tým lidí, kteří se o něj starají. Člověk, který investuje do jeho nákupu částku kolem 200 tisíc eur, tedy potřebuje mít jistotu, že s ním bude mít kde jezdit. I proto letos v Anglii poprvé organizujeme Praga Cup a tuto možnost tam klientům garantujeme minimálně na dva roky.

Jak byste laikovi vysvětlil rozdíl mezi F1 a R1?

F1 je absolutní špička motorsportu, je to jiný svět. Model Praga R1 jsme vyvinuli v roce 2012 a je to velmi specifické celokarbonové závodní auto, které aerodynamikou připomíná prototyp pro Le Mans Výhodou je, že ho dokáže řídit jak profík, tak nováček a oba si to užijí. Otevírá tak kariéru mladým pilotům, kteří přecházejí z kategorie motokár a nejsou si ještě jisti, jestli budou závodit ve formulích nebo GT vozech. Pořád jsme ale v rámci motorsportu relativně nová a pro většinu zákazníků neznámá značka, což vyžaduje určitou dávku trpělivosti a neustálého vysvětlování, kdo vlastně jsme.

Používáte stále původní logo i znak českého lva. Jak navazujete na tradici firmy, která vznikla už v roce 1907?

Nemusíme v marketingu vymýšlet žádné psí kusy, protože stačí sáhnout do historie. Ředitel Praga Cars UK Mark Harrison, zkušený člověk, který pracoval pro McLarren nebo BMW, s oblibou říká, že jsme jeden z největších brandů, o kterém ve světě nikdo nikdy neslyšel, i když v Česku a na Slovensku je Praga pojem. Českého lva používáme jen při speciálních příležitostech, máme respekt k tomu, že je to zároveň i státní znak. Jako základní logo používáme lehce inovovaný nápis Praga. Kredit si ovšem nevydobydete logem, ale na trati…

Pracujete nějak i s veterány?

Máme plán, jak s historickými vozy naložit ve spolupráci s českými a slovenskými sběrateli. V Anglii probíhají nádherné eventy, kde se značky pokouší ukázat svou historii tak, že vedle historického produktu, tedy toho veterána, postaví produkt nový. V takovou chvíli nemusíte nikomu nic říkat. Každému je jasné, že jde o značku, která už nějakou dobu úspěšně funguje.

Co je ve vašem oboru v rámci marketingového mixu nejdůležitější?

Samozřejmě skvělý produkt a v rámci komunikace jednoznačně obsah. Když vaše příběhy vyprávějí zkušení a v oboru respektovaní lidé, kterým klienti důvěřují, je to daleko účinnější. Pro nás jsou tedy velmi důležitá partnerství se závodními jezdci nebo s automobilovým designérem Frankem Stephensonem, který pracoval pro Maseratti, Ferrari nebo BMW. Spolupracujeme ale také s influencery, kteří mají velký mediální dosah.

Například?

Jeden příklad za všechny je příběh Jimmyho Broadbenta (na fotografiích níže), britského YouTubera, který bydlel v zahradním domku své matky, kde hrál hry a začal se věnovat také sim racingu, v němž rychle prorazil. Jeho největším snem bylo, závodit jednou na opravdové trati. My jsme mu tu možnost dali. Získal závodní licenci a nyní závodí v naší R1 v rámci Britcar Endurance Series. Odjel s námi celou sezónu a v posledním závodu dokonce vyhrál! Mělo to neuvěřitelný zásah. Na YouTube má 750 tisíc fanoušků a díky tomu enormně narostla sledovanost live streamů závodů i aktivita na našich sociálních sítích.







Jimmy Broadbent streamuje videa o virtuálním závodění a je úspěšným YouTuberem (má přes 700 tisíc sledjících). Loni podepsal partnerství s Praga racing týmem a zapojil se do závodů. Stal se jedním z hlavních úspěchů značky v sérii Britcar. Na třetí fotce je spolu s ředitelem Praga Cars UK Markem Harrisonem, a svým závodním mentorem, pilote Gordie Mutchem.



Rekrutují se vaši závodníci často ze světa e-sportu?

Ve chvíli, kdy jsme viděli Jimmyho závodit, jsme si řekli, že za počítači zkusíme najít i další talenty. Letos bychom proto rádi odstartovali globální sim racingovou kampaň. Chtěli bychom pořádat závody, kde se hráči utkají mezi sebou a na konci dáme několika z nich šanci zúčastnit se příštího Praga Cupu.

Jak probíhá spolupráce s profesionálními závodníky?

Naším dlouhodobým ambasadorem je například Romain Grosjean. Člověk, který strávil spoustu sezon ve Formuli 1 a rozloučil se ohromnou nehodou. Dodnes mám husí kůži, když si na to vzpomenu. Z obrovské ohnivé koule po nějaké době najednou vylezl člověk a je zázrak, že z toho vyvázl víceméně jen s popálenýma rukama. Nebere to jako trauma, ale jako cennou životní zkušenost a nebojí se o ní mluvit. Na naší centrále v Anglii jsme pořádali dva večery, kam jsme pozvali majitele týmů, jezdce, sponzory, partnery a když tam o tom vyprávěl, slyšeli byste spadnout špendlík. V Česku spolupracujeme například s Romanem Krestou, se kterým jsme nedávnou uvedli speciální edici olejů a maziv pro závodní použití.



Fotka z večeru s Romainem Grosjean pro VIP hosty a partnery. Zleva Jimmy Broadbent, Jay Morton, Jodie Kidd, Mark Harrison (CEO Praga Cars UK), Frank Stephenson a Romain Grosjean.

Jezdí ve vašich autech i nějaké celebrity?

Rozjeli jsme takzvaný guest driver program, kde jsme poskytli několik našich továrních aut různým známým lidem. Jedním z nich je například Ben Collins, legendární Stig z pořadu Top Gear. Dalším je například bývalý příslušník britských speciálních jednotek SAS Jay Morton, kterého lidé mohou znát z televizního pořadu Who Dares Wins. Fantastický člověk, který dvakrát vystoupal na Mount Everest. Ani on předtím neměl žádnou závodní zkušenost, ale přitom stejně jako Jimmy dokázal vyhrát jeden ze závodů sezony. Tento rok bychom chtěli podobně zapojit další dva jezdce.

Právě skončila rallye Dakar, kde závodil i váš kamion. Máte s Dakarem nějaké další plány?

Spolupráce s teamem Aleše Lopraise, který jezdí na Pragovce, je pro nás velmi důležitá. Dakar je legenda, má velký přesah i za hranicemi motorsportu. Je to prestižní věc a kromě jiného také cesta, jak se dostat ke krásnému obsahu. České kamiony tam mají velkou tradici, kterou chceme více dostat i mezi lidi v Británii. Rádi bychom do budoucna poskytli zážitek z Dakaru potencionálním zákazníkům a partnerům.

Praga historicky vyráběla také motorky. Máte do budoucna v plánu obnovit i tento segment?

Byly tu pokusy v 90. letech, kdy Pragovka vyráběla enduro, ale nebylo moc úspěšné a výroba brzy skončila. Je to pro nás stále živá věc, nad kterou přemýšlíme i v rovině několika projektů, jeden z nich je dokonce před dokončením. V tuto chvíli se ale veškerou energii snažíme směřovat na závody R1.

„Ještě před deseti lety spoustu firem více než cokoliv jiného zajímalo to, jestli mají nálepku na autě. Dnes už branding není tak důležitý, jako generování obsahu.“

Uvažujete do budoucna třeba i o tom, že by značka Praga mohla být vidět také v běžném silničním provozu?

Výroba civilních aut by sice byla krásný návrat ke kořenům, ale můj osobní názor je, že se Pragovka k velkokapacitní výrobě aut už nikdy nevrátí. Cestou může být například stavba supersportů v malých sériích. V minulosti jsme postavili třeba prototyp R1R, což je silniční verze závodní R1, ale je to extrémně komplikované z hlediska homologací a výrobních procesů. V současné chvíli pracujeme na jednom velkém projektu, detaily bych si ale ještě nechal pro sebe.

Jakým směrem se v poslední době posouvá marketing v oblasti motorsportu?

Ještě před deseti lety spoustu firem více než cokoliv jiného zajímalo to, jestli mají nálepku na autě. Dnes už branding není tak důležitý, jako generování obsahu, jeho opravdovost a distribuce. Neskutečnou práci například odvedl v tomto ohledu Netflix pro Formuli 1 se sérií Drive To Survive. Vnímám také to, že zatímco na začátku bylo ve firmách těžké, cokoliv komukoliv vysvětlovat, dnes už jsou všude marketingově a komunikačně zkušení lidé, které neutáhnete na vařené nudli. Vše už je hlavně o číslech. V rámci marketingového světa už obsah dělá dávno samozřejmě každý, ale pro motorsport to až tak stará disciplína není. V Red Bullu jsem byl u počátků jeho mezinárodní mediální divize a první, co se tehdy ukazovalo v prezentacích na školení, byla klasická hesla jako „content is king“. Tehdy to byly ještě fráze, za nimiž si nikdo nedokázal představit nic moc konkrétního, dnes už je ale obsah ve vztahu mezi značkou a jejím partnerem skutečně rozhodující.

„Věřím v to, že nestačí jen vyvinout dobrý produkt, ale musíte mít v týmu lidi, kteří v něj věří. To jsou nejlepší ambasadoři.“

Co kromě obsahu podle vás dělá značku úspěšnou?

Věřím v to, že nestačí jen vyvinout dobrý produkt, ale musíte mít v týmu lidi, kteří v něj věří. To jsou nejlepší ambasadoři. I v Red Bullu jsem měl takovou zkušenost. Bavilo mě to tak, že jsem to vlastně nebral ani jako práci. Technici a mechanici, jezdci, kteří s R1 nalítali tisíce kilometrů po okruhu, aby náš produkt byl dokonalý, designér, který autu dává lásku, protože si hraje s jeho tvary, když je modeluje do hlíny… to jsou lidé, kteří o vaší značce dokážou mluvit teprve zapáleně.

Ivan Krákora

Kariéru začínal v redakci sportu televize Nova v roce 2003, kde se dostal i k práci na projektu Formule 1. V roce 2008 nastoupil do Red Bullu, kde měl sedm let na starosti komunikaci pro český a slovenský trh. Další čtyři roky byl členem leteckého teamu Martina Šonky v rámci série Red Bull Air Race. Po krátkém působení v marketingu Ligové fotbalové asociace nastoupil v dubnu 2020 do Praga jako marketingový ředitel.