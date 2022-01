Hercova reklama pro kryptoměnovou burzu Crypto.com se sloganem „štěstí přeje odvážným“ přirovnává investice do kryptoměn k odvaze dobrodruhů a veličin světové historie při průzkumu vesmíru nebo výstupu na Mount Everest. A napříč sociálními sítěmi ho lidé nešetří.

„Historie je plná skoro,“ říká Damon a prochází nějakým podzemním komplexem, kde se ve velké hale objevují hologramy připomínající historické objevy a hrdinství. A při jejich oslavě je dává na stejnou úroveň investicím do kryptoměn. Burza Crypto.com rozjela na podzim loňského roku masivní globální marketingovou akci za stamiliony dolarů, jejíž součástí je kromě klipů, v nichž se objeví vedle Damona také Kim Kardashian nebo Tom Brady, například také pronájem jména bývalé areny Staples center v Los Angeles na Crypto arenu za 700 milionů dolarů.

Peněz na hvězdné obsazení značka evidentně má, výsledek z pohledu kreativy i nápadu ovšem dost pokulhává. Když Damon pateticky pronáší věty o „lidech, kteří využili okamžiku a zavázali se vydržet a v těchto okamžicích pravdy tito běžní smrtelníci jako vy a já,“ nevím jak to má někoho přimět k investici, jen protože „štěstí přeje odvážným“. Možná je to i veskrze podobnou reklamou cílící na lepší budoucnost v podobě tuzemské společnosti Xixoio, kolem níž se vznáší řada otazníků, že nejde o nic převratného. Ostatně už více než 100 let se firmy pomocí celebrit snaží přimět běžné smrtelníky k výhodným investicím.

Ovšem tento zcela nepřesvědčivý počin, který se snaží dávat dohromady hrdinství cestovatelů, vědců a dobrodruhů s obyčejným svěřením peněz burze jako rovnocenně geniální a obdivuhodný to na sociálních sítích pěkně schytává. „Nejsmutnější na macho nabídce Matta Damona, kde musí divák jednat HNED, jinak je to slaboch, je to, že patří mezi tři nejklasičtější schémata využívaná finančními institucemi, aby jim lidé svěřili své úspory,“ napsal na Twitteru novinář Adam. H. Johnson. „Za 150 let se nic nezměnilo.“

Další zase poukazují na to fakt, že Damonovo ztvárnění romantické nové budoucnosti kontrastuje s tím, že sám žije v minulosti a poukazují na to když loni uvedl, že pro něj bylo slovo teplouš normální a přestal jej používat až když mu jeho dcera vysvětlila, proč by mohlo být urážlivé. Nepříliš šťastně se také v minulosti vyjádřil v oblasti diverzity nebo kampaně MeToo.