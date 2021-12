Stejně jako je zásadní umět si získat něčí pozornost, je důležité také vědět, kdo potřebuje tu vaši

V byznysu a IT dlouhodobě bojujeme s nešvarem buzzwordů. Přitahují sice pozornost široké populace, často ale ne směrem, kterým bychom jako dodavatelé a poskytovatelé informačních technologií chtěli. V současné době je to digitální transformace. U ní jde ale o mnohem více, než jen přechod na videokonference a sdílená online úložiště. Jak tedy v současné době vnímat tuto transformaci a jak získat pozornost tím správným směrem?

V TRANSFORMACI JSME VŠICHNI

Prvně bychom si měli uvědomit, že digitální transformací procházíme všichni — firmy, zákazníci i zaměstnanci. Mění se způsob, jakým vyhledáváme informace, jak se rozhodujeme nebo jak vybíráme zaměstnavatele. Funguje to samozřejmě i obráceně. Dnes už je zcela běžné, že si zaměstnavatel prověřuje potenciálního kandidáta na sociálních sítích.

Ruku v ruce s pokrokem jdou i nové výzvy, jako je bezpečnost. Když pracují lidé z domova, jejich děti se ve chvíli nepozornosti mohou dostat k počítači a problém je na světě. Proto bychom pozornost měli směřovat i k těmto novým oblastem, aby se digitalizace neobrátila proti nám.

Hana Součková, SAP ČR Hana Součková nastoupila do firmy SAP v roce 2014, a to na pozici

ředitelky českého a slovenského oddělení podpory obchodu

(pre‑sales), které směřovala k úzké spolupráci s obchodním

i marketingovým týmem. Od července 2017 převzala vedení pre‑sales oddělení pro region CEE. Od srpna 2018 je jako generální ředitelka SAP ČR zodpovědná za celý tým i za obchodní výsledky české pobočky.

V SAP ČR jsme toho oproti loňskému roku museli změnit poměrně hodně. Většinu našich aktivit jsme byli zvyklí realizovat v osobní rovině, a to s klienty, zaměstnanci i kandidáty. Dělali jsme workshopy, dny otevřených dveří a další velké akce. Z nich se rychle staly livestreamy, podcasty nebo videa. Uspořádali jsme několik online konferencí, kde jsme využili třeba online digitální stánky, ve kterých jsme komunikovali se zákazníky a zachovávali určitou interaktivitu.

ZŮSTAŇME RELEVANTNÍ

Samozřejmě nejsme jediní, kdo začal komunikovat online. Kvůli nárůstu informací je boj o pozornost ještě těžší než dříve. Abychom si tu pozornost získali, musíme se soustředit na tři klíčové oblasti. Tou první je pro nás zákazník. A vůči němu musíme zůstat relevantní, tedy soustředit se na to, proč tu SAP je a co má dělat, abychom vyšli zákazníkovi vstříc.

V Česku máme přibližně 1300 zákazníků. Aby dokázali porozumět tomu, kdo potřebuje jejich pozornost, potřebují nové nástroje. Mezi ně patří sběr zpětné vazby nebo práce s velkým objemem dat a jejich vyhodnocováním. Dále pomoc s plánováním nebo s optimalizací, když se mění dodavatelský řetězec, není dostatečný přísun materiálu a zákazníci potřebují flexibilně a rychle přeplánovávat.

ZÍSKEJME POZORNOST ZPĚT

Další prioritou je komunikace dlouhodobé vize, hodnot a strategie. Tou naší je být stabilním partnerem a průvodcem podniků při transformaci jejich byznysu, kde technologie přinášejí konkurenční výhodu. SAP příští rok oslaví třicáté výročí na českém trhu a má zde zákazníky, kteří využívají její systémy dvacet či dokonce třicet let. Naši zákazníci na nás

spoléhají, že jim pomůžeme překonat tuto nelehkou dobu a komunikovali společnou vizi budoucnosti.

„Jen když budeme transparentní a otevřeně mluvit se všemi zúčastněnými stranami, budou lidé důvěřovat nám a tomu, co říkáme

V neposlední řadě bychom se měli snažit v komunikaci o co největší transparentnost — říct to, co můžeme a co víme. Pozornost veřejnosti získávají obecně spíše negativní zprávy, a to se během pandemie projevilo naplno. Jen když budeme transparentní a budeme otevřeně mluvit se všemi zúčastněnými stranami, budou lidé důvěřovat nám a tomu, co říkáme. Proto, abychom získali pozornost zpátky tím správným směrem, musíme komunikovat relevantně, strategicky, dlouhodobě a transparentně.

