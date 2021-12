Zkraje letošního roku začal v Polsku platit kontroverzní, téměř úplný, zákaz potratů. Rozsáhlé protesty a vlna odporu inspirovaly šperkařskou značku Yes k odvážné kampani. Chce s ní vyprovokovat polskou společnost k diskusi a větší toleranci žen.

Yes využila svoji reklamní platformu a kampaň Yes – I’m a woman od agentury 180heartbeats + Jung v. Matt k tomu, aby složila hold všem ženám pro jejich odlišnost, odvahu, nezávislost, sílu, emoce a citlivost. Kampaň brojí proti tomu, jak polská společnost některé ženy odmítá, tím že ukazuje dynamické ženy, svým chováním vystupující proti zastaralým ideálům.

Výsledný film by přijat s nadšením, pouze televize TVP, kterou kontroluje pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS), se proti ní postavila s tím, že může diváky poškodit. TVP vyžadovala odstranění záběrů homosexuálního páru a také záběrů s nahotou (žena po mastektomii a kojící žena). Po osmé hodině večerní přitom televize byla ochotna tolerovat „nahotu“, ale lesbický pár neakceptuje v žádném vysílacím čase.

„V souladu s novou strategií klienta jsme chtěli získat zásah komerční komunikace, abychom podpořili miliony žen v Polsku, které to teď potřebují. A rozhodli jsme se to udělat s využitím síly konkrétních příkladů. Ukázali jsme ženy, které opravdu existují, i když někteří lidé u moci si přejí, aby to bylo jinak. Během celého procesu bylo naší mantrou ukázat působivé situace, ve kterých by ženám společnost řekla ‚ne‘ a zároveň jak se ony postaví svým ‚ano‘ proti proudu. Tímto jsme chtěli zahájit diskusi o tom, proč vůbec existují odmítavé postoje a zda je Polsko připravené je změnit,“ říká Pablo Dominguez Agregan, kreativní ředitel 180heartbeats +Jung v. Matt pro server Little Black Book.

A Antonina Ruszkowska, junior art director v 180heartbeats +Jung v. Matt dodává: „Yes je esencí ženské síly. Je to značka vytvořená ženami pro ženy. I šperky jsou symbolem síly. Dávají nám sebevědomí, umožňují nám vyjádřit se, a to je přesně to, co chceme pro všechny ženy, aby se cítily silné. Chceme být součástí diskuse a dění a zasadit se o změnu.“