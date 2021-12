Speciálně pro pořad o sitcomech z 80. let produkovala ve stejném stylu firma hollywoodského herce spoty pro značky Heinz, Oscar Mayer, Jack in the Box či Aviation Gin.

Hlavními hvězdami pořadu Live in Front of Studio Audience americké televizní stanice ABC možná byly osobnosti jako Jennifer Aniston, Kevin Hart nebo Gabrielle Union. Pozornost na sebe strhla ale i reklamní pauza uprostřed pořadu, v němž se naživo sehrávaly scény ze sitcomů Diff’rent Strokes a The Facts of Life populárních v osmdesátých letech minulého století. Reklamy totiž byly vytvořeny ve stejném „osmdesátkovém“ stylu a připomínaly sestřih nejpovedenějších reklam ze Super Bowlu té doby. Pro produkční studio Kimmelot komika Jimmyho Kimmela, které připravuje Live in Front of Studio Audience, je s humorem sobě vlastním na míru vyrobila společnost Maxximum Effort, jíž založil hollywoodský herec Ryan Reynolds.

Ve většině spotů si zahrál Alfonso Ribeiro, jenž se proslavil rolí Carltona v seriálu Fresh Prince s Willem Smithem (i když ten se vysílal až od září roku 1990). Pozornému oku neuniklo, že reklama na hot dogy značky Oscar Mayer, byla vlastně parodií slavného spotu na džíny Calvin Klein s Brooke Shields z roku 1981.

Vydařený pak byl i spot na značku Heinz odkazující na nekonečné čekání, než konečně kečup vyteče z lahve, ve stylu nekonečných telenovel. Nebo studenou válku připomínající spot na Aviation Gin, který vysvětluje, proč je lepší spíše než ruskou vodku pít americký gin (opět produkovaný společností proslavenou kanadským hercem Ryanem Reynoldsem).

„Chtěl jsem pracovat s někým, kdo rozumí humoru, protože tyto spoty jsou sice v první řadě reklamami, ale také vtipnými videy,“ uvedl Jimmy Kimmel s tím, že Maximum Effort „vyrábí ty z nejkreativnějších a nejchytřejších věcí, které jsou k vidění.“

Sérii třicetisekundových spotů režíroval Bryan Rowland z Maximum Effort a na vedení se podílel Dan Sanborn z Kimmelotu. Ačkoli o jejich vytvoření Kimmel s Reynoldsem diskutovali delší dobu, většina práce vznikla během měsíce před vysíláním. „Pod tlakem se nám vždy pracovalo dobře. Dává to příležitost o věcech až příliš nepřemýšlet a nebýt sami sobě překážkou,“ řekl k tomu Ryan Reynolds. Důležité pak bylo získat i souhlas od značek, které se ve spotech objevují. Podle Reynolds na to všechny kývly, protože cítili příležitost vytvořit spoty, které se budou vymykat standardu.

„Pořady, u kterých lidé čekají na reklamy, jsou asi jen Super Bowl nebo možná Oskaři. Doufám, že se nám podaří něco podobného. Je to sice hodně práce, ale je to obohacující,“ dodal Jimmy Kimmel.