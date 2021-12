Česko na esportové mapě světa roste. Troufnu si dokonce tvrdit, že pokud neusneme na vavřínech, tak se staneme jednou z nejžádanějších zemí pro hledání esportových talentů. I přesto, že rok je poměrně krátká doba, podařilo se nám proniknout mezi elitu, a to napříč herními tituly.

Ve hře Counter-Strike: Global Offensive se liberecký tým Sinners probojoval do ESL Pro League, která je vyhrazena pouze těm nejlepším. A rozhodně tam nehrál druhé housle, naopak „hříšníci“ hned v prvním zápase zdolali titána v podobě G2 Esports. I v League of Legends vlála česká vlajka vysoko. České duo Matyáš „Carzzy“ Orság a Marek „Humanoid“ Brázda totiž dovedli k titulu z LEC (takové Euro pro hráče League of Legends) španělskou organizaci MAD Lions. A po dlouhých deseti letech se Čech opět probojoval na turnaj The International ve hře Dota 2. Ten je zajímavý především z hlediska finanční dotace. Letos si týmy rozdělily 900 milionů korun. Češi se v Dotě navíc stali i mistry světa, když v Izraeli zdolali ve finále Švédsko 2:0. Nadání pro esport určitě máme a s rozvojem česko-slovenské scény bude talentů určitě přibývat.

I ta se rozvíjí obrovským tempem. Hned dvě soutěže nabízejí prize pool přes milion korun a zcela jistě bude tato hodnota v průběhu let výrazně stoupat. Stejně jako sledovanost. Mezi roky 2019 a 2020 to bylo u největších českých soutěží o 92 procent dle analýzy České asociace esportu. Letos bych si tipnul, že to takový skok nebude, ale přesto bych odhadoval další výrazný růst. A rozšiřuje se i počet vysílání. Firmy, které chtějí do esportu vstoupit, si mohou vybrat z široké palety projektů. V neposlední řadě si myslím, že organizace — ať už týmy či organizátoři — pracují s partnery mnohem profesionálněji. Esport stále častěji přitahuje zkušené odborníky, kteří přicházejí z jiných oborů. Pokud bych měl odhadnout pro marketingové manažery firem, jaký bude rok 2022, tak bych se zaměřil na tyto tři trendy: Pravidelné pokrytí v mainstreamu, mobilní gaming a diváci, kteří nehrají.

Není žádným tajemstvím, že když v roce 2020 byla uzavřena sportoviště a velké akce, dostalo se esportu v médiích velké pozornosti. A pokud se podíváme do nástroje pro mediální analýzu, zjistíme, že téměř stejného prostoru se mu dostalo i v roce 2021. Například Monitora ukazuje za rok 2020 přes 14 200 článků, v loňském roce to je 14 000. To znamená jediné. I v konkurenci tradičních sportů se těm elektronickým stále dostává vysoké míry pozornosti. Pro zajímavost, za rok 2019 najdete „pouze“ 6200 článků. Myslím si, že pokud dojde k postupnému otevírání eventů, můžeme očekávat další zvýšení mediálního prostoru. A to v takové míře, že se o esportu určitě dozví i vaše teta.

Velký potenciál nabízí také mobilní gaming a esport. V Asii je už tento trend velmi silný. Mobilní telefony jsou dostupnější než počítače či konzole, a navíc mnohem více oslovují i ženy. Ty jsou v počítačových hrách v menšině, ale poměr mužů a žen ve světě mobilních her je vyrovnaný.

Třetí trend, který poslední dobou sledujeme, spočívá v původu nových diváků. Dříve se jádro sledujících tvořilo okolo hráčů, kteří se rádi podívali na ty nejlepší ze své komunity. Dnes ale stále častěji sledují esporty i lidé, kteří danou hru nehrají, nebo ji zapnou velmi zřídka. Esporty pro ně mají velkou výhodu v tom, že zápasy nabízejí rychlou akci a každou vteřinu se něco děje. Navíc obsah je zdarma. A právě díky těmto novým divákům má esport stále velký potenciál