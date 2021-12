Loni v říjnu oznámily společnosti Alza.cz a Zoot start spolupráce. E-shop s módou měl na tržišti začít prodávat svoji privátní značku, ale i kousky od značek jako je Vero Moda, Only či Jack & Jones. Projekt se ale pořádně nerozjel, a už byl pozastaven.

K dispozici mělo být zhruba 30 tisíc položek. Letos v září se ale Zoot společně s dalšími třemi módními značkami začlenil pod společnost Digital People a priority se změnily.

„Po spojení módních e-shopů Zoot, Bibloo, Different a UrbanStore do jedné skupiny jsme přenastavili i naši distribuci značek pro externí kanály. Máme teď nejširší nabídku, kterou nechceme kompletně nabízet na jiných platformách. Navíc jsme v posledním půl roce investovali velké množství energie, času a peněz do fúze čtyř firem a jednotlivých integračních procesů, například do stěhování více než milionu kusů. Proto jsme se s Alzou dohodli na pozastavení prodeje námi nabízených módních značek a spolupráci budeme přenastavovat. Chtěli bychom zde prodávat naše privátní značky a dále sortiment přizpůsobený cílové skupině Alzy,“ napsal MAM Martin Souček, CGO Digital People.

Alza, která je tradičně silná v elektronice a jak v nedávném rozhovoru pro MAM uvedl CMO Marek Dvořák, posiluje například i ve sportovních artiklech či v segmentu auto moto, přerušení spolupráce potvrzuje. „Společně jsme se model prodeje módy na Alze rozhodli vyzkoušet. Po dohodě obou stran jsme nyní prodej dočasně pozastavili. Zoot rozvíjí svůj vlastní módní marketplace a my se soustředíme na segmenty, které jsou našim zákazníkům bližší,“ doplnil Dvořák.

V říjnu investiční skupina Natland konsolidovala své „fashion“ aktivity pod jednu společnost Digital People. Ta se stala zastřešující společností pro čtyři fashion e-shopy (Zoot, Bibloo, Different a UrbanStore), které nabízejí 300 světových značek v jedenácti zemích Evropy. Zákazníci všech e-shopů mohou využívat síť Výdejen radosti, kterých teď Zoot nabízí více než 120.