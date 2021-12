Foto: The Trussell Trust / The Or

Na pomoc britským potravinovým bankám vymyslela agentura The Or kampaň, která si střílí ze zpráv o nedostatku zboží.

Nedostatek vánočních stromků. Chybějící čokoláda v regálech obchodů kvůli problémům s dovozem a logistikou. Nebo třeba nedostatek brambor kvůli chybějícím zahraničním dělníkům. Podobné zprávy se ve Velké Británie objevují od jejího vystoupení z Evropské unie a starosti o nedostatek zboží má před prvními Vánocemi po brexitu 60 procent obyvatel Spojeného království.

Toho využila londýnská agentura The Or, která přišla s kampaní „vánočních brexitových přídělových balíčků“. Najít se dá v nich třeba větvička vánočního stromku, tabulka čokolády, brambora, mini lahev vína, lahev vody, role toaletního papíru nebo třeba plechovka benzínu.

Balíčky doprovázejí čárové kódy ve znění M3RRY5H1TMA5, 5T1LL3UR0P3AN nebo 80R3D0F8R3X1T, nebo třeba citáty „celebrit“. „All I want for Christmas is EU. And this,“ „uvedla“ třeba Maria Carey, zpěvačka na svatbách z Merseyside.

Kampaň se objevuje na sociálních sítích a ve venkovní reklamě. Nejde jí ale přímo o prodej balíčků, nýbrž o podporu organizace The Trussell Trust, která provozuje 1200 potravinových bank ve Spojeném království. Pomáhá zhruba 14 milionům lidí žijícím v chudobě, včetně 4,5 milionu dětí. Organizace očekává, že letošní Vánoce budou zatím nejnáročnější, prozatím bylo totiž tento rok rozděleno o 33 procent více potravinové pomoci než v roce 2020.

„Doufáme, že lidi černý humor kampaně pobaví. Byla zábava vytvářet něco takového po roce plném hrozivě znějících titulků. S dopady brexitu se během těchto svátků setká každý, ale snad se i díky kampani zasměje, až bude u sváteční večeře poslouchat litanie příbuzných z řad zastánců brexitu,“ uvedli Amy Fasey a Jacob Hellstrom, kreativci v agentuře The Or.