Tradiční vánoční trhy byly kvůli covidu pro letošní rok na poslední chvíli zrušeny, což by pro řadu prodejců znamenalo ztráty. Záchranné laso jim hodili přední hráči z e-commerce scény. Po Rohlík.cz se přidaly i Alza, Košík.cz nebo Slevomat. A pomáhají trhovcům i s marketingem.

„Zájem ze strany prodejců je obrovský, přišlo nám téměř 800 mailů. Ty nejrychlejší jsme stihli přidat už v neděli večer, naše týmy na tom pracovaly přes celý víkend. V tuto chvíli máme prvních 50 prodejců na našem e-shopu a domlouváme další. Zboží od nich odebereme a do týdne zaplatíme bez ohledu na to, zda víme, jestli se prodá,“ uvedla PR manažerka Rohlíku Denisa Morgensteinová. Ze strany zákazníků se podle ní zvedla velká vlna solidarity a zájem kupovat vánoční výrobky je značný. Zároveň Rohlík zajistil také marketingovou podporu těm prodejcům, kteří už vlastní e-shop mají. Do prodeje vedle typického vánočního sortimentu, jako jsou adventní věnce nebo ozdoby, zařadil Rohlík například i výrobky od regionálních charit.

Stovky poptávek z celé republiky registruje také Košík.cz. „Zatím jsme v procesu takzvaného zalistovávání asi u desetiny prodejců, kteří jsou připraveni začít ihned prodávat. Nabídka se bude postupně objevovat v nové vánoční sekci „Pomoc vánočním trhům“, kterou nyní chystáme,“ uvedl CEO Košík.cz Tomáš Jeřábek. Zájem a podpora veřejnosti je podle něj tsunami solidarity. Bohužel se najde i dost takových, pro které spolupráce ve výsledku nedává smysl, například prodejce křehkého zboží jako ozdob nebo zdobených dortíků, které nemají možnost adekvátně zabalit nebo výrobce, kteří mají každý kus unikátní. “Od dodavatelů máme zároveň zprávy, že se situace v řadě měst mění a nakonec budou pravděpodobně své stánky otevírat v pozměněném režimu například jako zimní farmářské trhy,” říká Jeřábek.

Také Alza.cz podává pomocnou ruku prodejcům, které postihlo zrušení letošních vánočních trhů. Prodejcům připravila možnost nabídnout zboží a jeho odběr prostřednictvím poukazů v nově otevřené sekci „Adventní trhy“. Zaregistrovat zdarma se v Alza Marketplace může každý držitel IČO, který má zájem nabídnout své zboží zákazníkům největšího českého e-shopu. Pro rychlé schválení nabídky je zapotřebí mít připravené krátké popisy nabízeného zboží a jeho fotografii. Při tvorbě poukazu je také nutné, aby prodejce uvedl, jak si mohou zákazníci zboží odebrat. Volba způsobu předání zboží je na samotném prodejci.

Do pomoci se zapojil i Slevomat, v jehož nabídce se objevily například rukodělné výrobky. „S lokálními výrobci a prodejci máme dobré zkušenosti již z lockdownu. Mnohým jsme pomáhali prodávat jejich zboží. Obecně lze říci, že nejčastěji jde o ty případy, kdy lidé nemají zkušenosti s online prodejem, nebo by ze své lokální pozice těžko oslovovali zákazníky z celé republiky. V tomto ohledu jim pomáháme jako marketingová podpora,“ uvedl CEO Ladislav Veselý. Zpracování nabídky trvá do pěti dnů, nejvíce podle něj záleží, jak jsou prodejci připraveni, přičemž zásadní je, zda mají své produkty nafocené.

S nabídkou na vytvoření e-shopu pro trhovce zdarma do konce roku přispěchal také Shoptet. “Příjemně nás překvapil zájem, který trhovci projevili. Šlo řádově o desítky trhovců, počet ale každým dnem stoupá. S přípravou e-shopů můžou začít i bez nás a navíc nabídka platí teprve pár dní, takže věříme, že jich bude ve skutečnosti ještě o dost více,” sdělil CEO Shoptetu Samuel Huba.