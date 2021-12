Na posledních The Drum Awards za OOH kampaně v roce 2021 uspěla společnost Klarna se svými hravými muraly na nichž spolupracovala se španělským umělcem Ignasi Monrealem. Díky online prvkům se do hry na vyvrácení mýtů o společnosti zapojily i tisíce účastníků.

Ignasi Monreal už v minulosti na podobných uměleckých dílech spolupracoval se značkami Gucci, Vogue či Netflix. Klarna patří mezi pionýry služby BNPL (buy now pay later) má 14 milionů uživatelů a více než 13 obchodníků. „Jako každá značka však i my čelíme výzvám. Největší a nejvíce alarmující bylo, že jsme vnímali určité předsudky o našich produktech, které vedly k mylným představám o naší značce. Prostřednictvím této kampaně jsme odvážným způsobem navždy vše vyjasnili a zákazníci mohli poznat pravdu,“ uvedl marketingový manažer Klarny Chris Norell.

Klarna ovšem potřebovala mediální řešení, které by narušovalo, vzdělávalo, ale hlavně na hlubší úrovni propojovalo cílové publikum. Negativní mylné představy o značce a službách byly ve Velké Británii rozšířené. Společmost proto identifikovala sedm mýtů, které měly největší pozornost. Mezi ně patřilo například „Klarna je podvod“, „Klarna se zaměřuje na nevinné mileniály“ až po neobvyklejší „Klarna je dámský hygienický výrobek!“. Pro vyvrácení mylných představ proto zvolila interaktivní hru, v níž hráči postupně přicházejí na pravdu.







Ignasi pro Klarnu stvořil mytický svět v rámci několika muralů umístěných ve čtyřech největších městech Anglie, v Londýně, Manchesteru, Birminghamu a Liverpoolu, což zajistilo vysoký dosah cílového publika. OOH muraly byly použity jako brány do mýtického světa, která zvala lidi, aby se zúčastnili výzvy pomocí QR kódů, který lidi přenesl na stránky hry a do online galerie.