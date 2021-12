Chytré prostory, homomorfní šifrování, generativní umělá inteligence, technologie grafů a metaverse naruší a promění celé trhy. Alespoň tedy podle zprávy společnosti Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar for 2022.

Nebylo by užitečné, kdyby budova oznámila, že třeba filtr nefunguje efektivně a je třeba jej změnit? Co kdyby byla schopna upravit teplo podle aktuálního využití? V rámci zprávy se uvádí hned 23 trendů a nastupujících technologií s největším potenciálem narušit situaci na trzích a přinést disrupci celých odvětví.

Hlavní trendy se soustředí kolem čtyř hlavních témat — chytrý svět a změna způsobu interakce lidí s okolním světem, dále revoluce v produktivitě postavená na základech umělé inteligence a zvýšené výpočetní schopnosti. Třetím tématem je transparentní zabezpečení a potřeba lepší ochrany ve stále více digitálním světě. Čtvrtým pak využití takzvaných kritických aktivátorů, které jsou schopny nastupující technologie propojit a zvyšují jejich výhody přetvářením obchodních praktik, procesů, metod nebo funkcí na trzích, kde jsou aplikovány. V rámci odhadu autoři pracují s časy, kdy se daná technologie či inovace posune od „early adopter“ až po přijetí majoritou, většina trendů je tak vzdálena od prvotního nástupu tři roky, za osm let by pak mohly už více proniknout do širší společnosti.

Chytrý prostor je fyzické nebo digitální prostředí, ve kterém lidé a systémy využívající technologie interagují ve stále otevřenějších, propojených, koordinovaných a inteligentních ekosystémech. Mezi běžné použití patří preventivní údržba infrastruktury budov či další využití třeba v rámci chytrých měst. Nástup internetu věcí a jejich provázanosti, komunikace a automatické interakce je trendem například i v oblasti blockchainu. Rozvoj v oboru chytrých prostor bude mít velký dopad v řádech bilionů dolarů na řadu odvětví.

Generativní umělá inteligence ve zkratce znamená, že AI je ze souboru dat jako jsou fotografie, text či videa, schopna tvořit samostatně vlastní obsah podobný původnímu datasetu. Rozvoj vidí Gartneři během šesti až osmi let. Tuto oblast čeká masivní rozvoj jak z vědeckého hlediska tak i postupné komercionalizace. Rozvoj bude však záležet i na legislativě a obavách ze zneužití umělé inteligence, masovější přijetí se může vlivem toho prodloužit. Využití AI se týká kromě průmyslu nebo biotechnologií také oblasti materiálů, výzkumu či rámce národní obrany, kosmu a letectví.

Gartneři věří, že homomorf­ní šifrování s nástupem za tři až šest let, bude základní technologií pro mnoho budoucích nabídek SaaS v rámci zajištění ochrany a soukromí dat mezi zpracovateli dat a analytiky třetích stran. Dominantním příkladem použití bude odstranění současné potřeby výměny a ukládání dat mezi obchodními partnery, analytickými firmami třetích stran nebo dalšími řešeními pro analýzu dat.

Hojně diskutovaným „buzzwordem“ posledních měsíců je pak rozvoj metaversa, o nějž se pokouší řada gigantů i startupů třeba z kryptosvěta. Ač se bavíme o době delší než osm let, má tato oblast potenciál zcela zásadně změnit způsob, jakým jednotlivci a organizace interagují mezi sebou navzájem a se světem. Jde o další evoluční fázi internetu a prolnutí digitálního a fyzického světa podobného přechodu od analogu k digitálu. Nabídne zážitky i nové obchodní modely k využití, ostatně některé virtuální pozemky se už nyní prodávají za statisíce a miliony dolarů