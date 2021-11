Jen něco přes týden zbývá do chvíle, kdy se opět otevřou brány konference Forum Media, největšího oborového setkání na českém trhu. Na seznamu řečníků jsou zvučná světová jména.

Konference Forum Media, která se bude konat 11. listopadu v Praze v multifunkčním centru O2 universum, má na programu živé vystoupení více než dvacítky řečníků, z čehož polovinu tvoří zahraniční hosté.

Jedním z nich je například Michael Conrad, do roku 2003 dlouholetý šéf kreativy a místopředseda sítě Leo Burnett Worldwide. Následně ve své domovské zemi, v Německu pomáhal s rozvíjením vzdělávání v rámci tamního Art directors clubu a v roce 2006 jako odpověď na „nízkou kvalitu kreativního vedení“ coby hlavního důvodu nedostatečných standardů v kreativním průmyslu spoluzaložil The Berlin School of Creative Leadership. Michael Conrad na Foru Media promluví o koncepci, kterou nazývá QLT.G (Quality, Leadership, Trust, Goals) a která představuje jeho pohled na kvalitu, vedení, důvěru a stanovení cílů.

Autor knihy „PR Myths“ Rich Leigh, považovaný za nejvlivnější osobnost PR na Twitteru, představí účinné digitální měření PR kampaní. Jak kvalitně pracovat s daty v rámci digitálních reklamních kampaní ukáže Ben Guerin, zakladatel společnosti Topham Guerin, která se specializuje na vytváření efektivního obsahu pro sociální sítě. O správné interpretaci dat, jež je základem úspěchu každého reportingu, promluví Emily Peet, spoluautorka inovovaných Barcelonských principů. Dalšími zvučnými jmény na seznamu řečníků jsou například Adrian Botan, šéf kreativy v McCann Europe, Sigal Abudy Weber, šéfka kreativy izraelské pobočky McCann nebo Timo Lumme, ředitel pro televizi a marketing Mezinárodního olympijského výboru.

Jak si získat pozornost v neustále se měnícím světě s pomocí public relations ukáže PR Summit pořádaný díky spolupráci s Asociací public relations (APRA). Inspiraci, užitečná data i případové studie odhalující efektivitu marketingové komunikace zase ukáže Effie Stage, pořádaná díky spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA).