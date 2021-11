Světový den štědrosti a dobrých skutků, známý jako Giving Tuesday, se slaví každoročně vždy první úterý po Dni díkůvzdání a jako protipól nákupnímu šílenství na Black Friday. Letos připadne na úterý 30. listopadu.

Podle aktuálního výzkumu, který pro Asociaci společenské odpovědnosti provedla agentura Ipsos, je pomáhat druhým důležité pro devět z deseti lidí v Česku. Asociace společenské odpovědnosti letos již pošesté zastřešuje v České republice Giving Tuesday, světový den štědrosti a dobrých skutků. Svátek vznikl už v roce 2012 s velmi jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který bude oslavovat pomoc druhým, ne současný konzumní styl života typu akcí Black Friday. V úterý 30. listopadu se tento svátek bude slavit ve více než 80 zemích.

„Lidé po celém světě přijali myšlenku Giving Tuesday za svou a každý rok ohromují svou kreativitou, nadšením, dobrými skutky a akty štědrosti. Tato myšlenka překonala hranice a stalo se z ní celoroční globální hnutí, které se slaví už ve více než 80 zemích. Jsem hrdá na to, že se s Asociací společenské odpovědnosti už šestým rokem připojujeme také v Česku. Každý rok nás mile překvapí, kolik lidí se k oslavám štědrosti u nás zapojuje,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Během posledních pěti let Češi v rámci Giving Tuesday darovali více než 180 milionů korun a vykonali nespočet dobrých skutků. Jen v loňském roce se v Česku na dobročinné projekty v rámci kampaně podařilo vybrat více než 73 milionů korun, což představuje dosavadní rekord. Letošní čísla, které se Giving Tuesday pojí, vypadají opět rekordně. Sbírka Srdce dětem od Lidlu i letos předčila poslední rekord a stane se i letos nejštědřejší veřejnou sbírkou. Zákazníci mohli ve všech prodejnách Lidl přispět minimální částkou 30 korun buď hotově do kasičky u pokladny, nebo přičtením libovolné částky k nákupu. Celkem se takto podařilo vybrat 39 milionů korun.

„Podporou Giving Tuesday vyjadřujeme obdiv a díky všem našim zákazníkům a zaměstnancům, bez jejichž štědrosti a dobrého srdce by naše sbírka Srdce dětem nikdy nebyla tak úspěšná. Doufáme, že se Srdce dětem stane i letos nejštědřejší veřejnou sbírkou,“ uvedla Eliška Froschová Stehlíková, CSR specialistka Lidl Česká republika. Přispívají i další firmy, například ČEPS, Albatro Media nebo ČEZ. Jeho zaměstnanci letos pro Giving Tuesday přispěli téměř 3,5 miliony korun, šlo o nejvyšší částku v rámci sbírek zaměstnanců.

To, jak se umí Češi semknout a v nouzi si pomoci, dokládají například i sbírky z letošního června zamířené na pomoc lidem z Břeclavska a Hodonínska zasaženým ničivým tornádem. Do postižených obcí přijely pomáhat tisíce dobrovolníků a na finančních darech se vybralo přes 1,1 miliardy korun. Na znamení dobrých skutků se v barvách Giving Tuesday 30. listopadu rozsvítí i některé pražské památky. Kromě tradičního nasvícení Petřínské rozhledny spatří Pražané ještě obří srdce na budově Národního divadla. To totiž samo o sobě reprezentuje jednu z největších sbírek v historii českého národa.

Dárcovství a filantropii se věnoval i výzkum společnosti Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Výsledky opět potvrdily, že Češi se jako národ nemají vůbec za co stydět. Do vybraných dobročinných aktivit se v posledním roce zapojilo 83 procent Čechů. Nejčastěji koupili produkt, z něhož šel následně výtěžek na dobrou věc, darovali věci nebo poslali finanční příspěvek na dobročinné účely. Každou z těchto aktivit uvedlo shodně 41 procent dotázaných. Čtvrtina lidí podepsala petici, která podporovala dobrou věc, a jedenáct procent Čechů se osobně zapojilo do dobročinné aktivity jako dobrovolníci či se stalo dárcem krve, krevní plazmy nebo se zapsalo do registru kostní dřeně.

Čtyři z deseti Čechů poslali loni peníze na dobročinné účely. Nejčastěji je směřovali na podporu dětí (55 % z nich), handicapovaných lidí (43 %) nebo zvířat (42 %). Co se týče výše příspěvku, nejčastěji lidé věnovali do pěti set korun za rok. Tuto částku darovalo 45 procent z těch, kteří loni darovali peníze na dobročinné účely. Čím dál víc lidí ale věnuje i více než tisíc korun (36 %). Dvě třetiny lidí, kteří loni finančně přispěli na dobročinné účely, tak učinily převodem na účet. 35 procent pak přispělo v hotovosti a 31 procent prostřednictvím dárcovské SMS.

Na webu Giving Tuesday (www.giving-tuesday.cz) najdete přehled registrovaných aktivit a výzev, na které je možné přispět. Výzev je každoročně několik stovek.