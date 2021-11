Výhody přepracovaného trackingu služby, možnosti jejího využití a chystané novinky přibližuje Marek Neufus z Publicis Groupe.

Je to rok, co Google představil novou verzi své webanalytické služby — Google Analytics 4 (GA4). O nové logice trackingu založené na událostech se toho za tu dobu už napsalo hodně. Méně se ale mluví o tom, co GA4 přinesou z hlediska plánování a vyhodnocování kampaní. Pojďme si shrnout, co marketéry potěší.

Hlavní změnou oproti předchozí verzi je od základu přepracovaná logika trackingu. GA4 zcela opouštějí dosavadní koncept návštěv a nově pracují s „událostmi“. Za ty považují veškeré akce, které se na webu odehrají: od načtení stránek přes interakce s webem až po objednávky. Tyto události se připisují na unikátní časovou osu (timeline) každého uživatele a vytvářejí de facto ucelené příběhy o tom, co uživatel na daném webu dělal.

A co tedy nabídnou GA4 z pohledu praktického využití v marketingu? Jejich největší výhodou jsou exporty raw dat do databázových struktur BigQuery, cloudového datového skladu, který je součástí Google Cloud Platform. Exportovat si sem můžete data o jednotlivých událostech i celé uživatelské timelines. Provádět pak nad nimi můžete vlastní dotazování, analytické výpočty nebo je párovat s dalšími daty z jiných zdrojů. Bude tak mnohem jednodušší spárovat události z timeline uživatele s jeho daty ze CRM, což umožní mapování chování zákazníka napříč online i offline kanály. Například propojení leadu s následnou akcí v reálném světě (schůzka, testovací jízda a podobně). Export raw dat rovněž usnadní napojení na Adform a další reklamní systémy pro účely cílení RTB.

Velký posun přinášejí GA4 i v oblasti reportů. Přístup k raw datům totiž umožňuje vytvářet reporty s pokročilejšími možnostmi výpočtů a vizualizacemi mimo Google, v nástrojích jako je Tableau či PowerBI. A možnost úplné „customizace“ struktury reportů nově nabízí i uživatelské rozhraní samotných GA4. Zatímco v dosavadní verzi analytics byla struktura základních reportů pevně daná, v GA4 může vypadat zcela odlišně.

GA4 rovněž výrazně zlepšují cross­device tracking. Vedle analýzy dat o uživatelském chování na webu totiž díky stejné event­‑based logice umožňují plnohodnotně monitorovat i mobilní aplikace. To je skvělá zpráva, protože propojení uživatelů a sjednocení měření pomůže získat kompletní zákaznické cesty napříč zařízeními.

Google rovněž v dohledné době plánuje v GA4 volně zpřístupnit novou propracovanou data­driven atribuci. Současná data­driven atribuce, která je dostupná přes GA360 nebo Google Attribution, zohledňuje pouze poslední čtyři touchpointy před konverzí a nepřipočítává tak zásluhy zcela korektně. Uvidíme, jak bude novinka v GA4 fungovat v praxi.

A velkým tahákem pro online marketing jsou i prediktivní publika. V GA4 je možné vytvořit na pár kliknutí publikum uživatelů, kteří u vás například během příštích sedmi dnů s největší pravděpodobností udělají konverzi. Anebo těch, kteří u vás během příštích 28 dnů s největší pravděpodobností utratí nejvíce peněz. Alespoň tak to Google deklaruje.

Otázkou samozřejmě je, jak to všechno bude reálně fungovat. Nová generace Google Analytics je dnes už bez omezení dostupná a odhaduji, že ve druhé polovině příštího roku už na GA4 jakožto primárním zdroji dat pojede značný podíl klientů.

Marek Neufus působí téměř rok jako web analytics team leader ve skupině Publicis Groupe, kde spolu se svým týmem připravuje řešení a přístupy založené na datech. Před tím byl skoro pět let webovým analytikem v agentuře Performics. Fungoval též jako externí programátor nebo jako tvůrce webových stránek s primárním zaměřením na redakční systém WordPress.