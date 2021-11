Za designem prvního opravdového showroomu Ovečkárny, obchodu s produkty z ovčí vlny, stojí Adéla Bačová. Prodejna se nachází ve Zlíně, odkud firma pochází.

„Hlavní myšlenkou bylo vytvořit nový svět Ovečkárny, není to jen prodejní místo, ale především hřejivý útulný prostor, který vychází z hodnot značky a vystihuje produkty, které Ovečkárna nabízí,“ říká designérka Bačová, která v interiéru využila zejména přírodní materiály.

Zákazníci si v nové prodejně mohou vyzkoušet oblečení a doplňků z ovčí vlny. Otestovat lze i peřiny a polštáře, a to v přímo k tomu určené posteli. „Naší vizí pro nejbližší období je otevřít síť prodejen. U zákazníků má nová prodejna velký úspěch hned od prvního dne a věříme, že má velký potenciál dostat se na pozici jedné z nejlepších prodejen roku,“ naznačuje další plány majitel Ovečkárny Martin Bernátek.

Ovečkárna byla založena v roce 2009 ve Zlíně, kdy začínala prodejem na tradičních trzích v okolních městech. Zákazníků přibývalo a Ovečkárna se v roce 2011 přesunula do online světa. Balíčky Ovečkárny.cz putují i do dalších zemí a s expanzí chce firma pokračovat. „Expanze e-shopu je na rok 2022 plánovaná do Německa, a také intenzivně pracujeme na posílení naší pozice a zefektivnění působnosti Ovečkárny v Maďarsku a Rumunsku. V těchto zemích máme meziroční nárůst o 280 procent, což je skvělý úspěch, ovšem stále to ještě nedohání velikost Ovečkárny v Česku, “ sdělil Bernátek.