Na vzniku vánoční kampaně největšího švýcarského maloobchodního řetězce se podílela i česká produkční společnost Boogie Films.

Že různé přístroje mohou mít vlastní hlavu, víme všichni. Ve vánoční kampani největšího švýcarského maloobchodního řetězce Migros to ukáže i její doručovací dron Robin. Když při dovozu nákupu zahlédne osamělou paní nedaleko rodiny oddávajíc se vánočnímu veselí, rozhodne se je dát dohromady.

Kreativu kampaně měla na starosti švýcarská agentura Wirz, produkci společnost Pumpkin Film, režie osmdesátisekundového spotu se ujal Martin Werner. Jako servisní produkce se pak na vzniku spotu podílela i česká společnost Boogie Films. Vizuální efekty vytvořila firma BaconX.

„Už několik let je tradicí, že se Migros nesoustředí jen na komerční úspěch ale i na solidaritu. V kampani chceme upozornit na to, že pandemie prohloubila problém společenské izolace napříč všemi věkovými skupinami,“ uvedl Michel Noverraz z Migrosu s odkazem na to, že už před pandemií trpěla osamělostí třetina švýcarské populace.