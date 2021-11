Mezinárodní designérská soutěž pro podobu Jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy, kterou organizuje Czechdesign, má čtveřici finalistů pro 1.fázi. Ti už pracují na návrzích.

Do soutěže se přihlásilo celkem 16 soutěžních týmů. Nároky na složení týmů odpovídaly komplexnímu zadání, které vyžaduje mezioborovou spolupráci odborníků různorodých profesí. O účast v 1. fázi soutěže projevilo zájem osm českých a osm zahraničních týmů. Ty se do soutěže hlásily z Německa, Švýcarska, Řecka, Francie, Nizozemska, Velké Británie, Spojených států amerických, Polska a také Slovenska.

„Příjemně mě překvapilo, s jakým zájmem se soutěž setkala, zejména mezi zahraničními designéry. Mnohá přihlášená studia mají obrovskou zkušenost s podobně rozsáhlými projekty, takže ve mně roste přesvědčení, že soutěž dopadne skvěle. Porota neměla jednoduché rozhodování, protože opravdu bylo z čeho vybírat, na několik slavných jmen se bohužel nedostalo. Naštěstí se na pěti postoupivších nakonec vzácně shodli jak členové odborné poroty, tak zástupci Prahy či ROPID. Jsem proto velmi zvědavý, jak se s úkolem jednotlivé týmy vypořádají a co bude tvořit onen detail, jakýsi pražský prvek, kterým se návrh odliší od jiných měst,“ citoval server Czechdesign.cz Filipa Blažka, typografa a člena nezávislé poroty.

Mezinárodní porota složená ze zástupců hlavních aktérů vznikajícího systému a českých i zahraničních odborníků vyzvala do 1. fáze pět soutěžních týmů: Studio Gourdin, Büro4, Side2 + A69 + Superior Type, Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design a Herrmann & Coufal, Studio Najbrt. Poslední jmenovaní se z důvodu časové náročnosti závazků v jiném projektu rozhodl ze soutěže odstoupit.

Postoupí trojice

Úkolem týmů je zpracovat komplexní zadání k vytvoření celkového konceptu informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení bude porota hodnotit anonymně, tři nejúspěšnější postoupí do 2. fáze soutěže.

Designérská soutěž takového rozměru nemá podle Czechdesign.cz v Česku obdoby. Od výsledků soutěže si Praha slibuje sjednocení současného roztříštěného systému, které přinese zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti informací pro obyvatele i návštěvníky. Kvalitně navržený informační systém má zároveň potenciál stát se jedním ze symbolů města.

„Současná podoba pražského navigačního systému se vedle své dílčí originality vyznačuje také roztříštěností a celkovou nekoncepčností výstupů. Je to dáno především nánosy nevhodných úprav, novotvarů a doplňků k původním řešením ze 70. a 80. let minulého století, ale i vynucenými legislativními normativy posledních let, které se spolupodílejí na dnešním chaotickém stavu. Myslíme si, že je možné se realizovanými systémy jinde ve světě inspirovat, ale protože má Praha specifický charakter a měřítko středoevropského města, říká si o svébytné řešení. Domníváme se, že je to příležitost vstoupit současnou vrstvou do pražského veřejného prostoru, zároveň však s pokorou a respektem k jeho historickému kontextu,“ uvedl Tomáš Machek ze studia Side2, tedy jediného českého týmu.

Od 27. září 2021 pracují vyzvaní účastníci na svých návrzích, do 1. fáze je musejí odevzdat nejpozději 6. prosince 2021. O týden později znovu zasedne mezinárodní porota, která na základě stanovených kritérií zvolí tři nejúspěšnější týmy. Ty dostanou možnost dopracovat svá řešení před finálním rozhodnutím poroty o vítězi.

Soutěž bude probíhat do ledna příštího roku, výsledky soutěže budou schváleny Radou hlavního města Prahy a jejich vyhlášení je předběžně naplánováno na únor 2022.