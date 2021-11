Už tento čtvrtek 11. listopadu proběhne v multifunkčním centru O2 universum očekávaná konference Forum Media, největší oborové setkání svého druhu v Česku. Na celkem třech podiích se představí přes dvacet řečníků, z nichž polovinu tvoří zvuční zahraniční hosté.

Na scéně Forum Media se program rozběhne v devět hodin ráno. Prvním řečníkem bude Michael Conrad, do roku 2003 dlouholetý šéf kreativy a místopředseda sítě Leo Burnett Worldwide. Později založil nejprestižnější školu kreativní komunikace The Berlin School of Creative Leadership. V rámci svého vystoupení promluví o o koncepci, kterou nazývá QLT.G (Quality, Leadership, Trust, Goals), a která představuje jeho pohled na kvalitu, vedení, důvěru a stanovení cílů.

Následovat bude Timo Lumme, který má v Mezinárodním olympijském výboru na starosti prodej veškerých vysílacích práv k OH a vyjednávání ohledně partnerství a sponzoringovém programu TOP. Dále řeší rozvoj a implementaci marketingové strategie a dohlíží nad celosvětovými marketingovými programy. Promluví například o tom, jak udržet přitažlivost olympijských komerčních partnerství v rychle se vyvíjejícím prostředí korporací a médií.

Ve druhém bloku od 10:30 vystoupí Adrian Botan, šéf kreativy v McCann Europe a Sigal Abudy Weber, šéfka kreativy izraelské pobočky McCann, kteří proberou kampaně v éře covidu. V rámci odpoledního bloku na scéně Forum Media od 13.15 vystoupí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, následovaná generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem.

O dopadech covidu na média veřejné služby pohovoří také generální ředitel rakouské ORF Alexander Wrabetz. Od 14:20 promluví Juan Seňor s tématem proč fake news zachrání demokracii a následovat bude programový ředitel EPICA Mark Tungate. V 17:25 přijde velké finále v podobě vystoupení bývalého náčelníka generálního štábu české armády a bývalého předsedy vojenského výboru NATO Petra Pavla s tématem Jak silnou zbraní dokáže být informace.

Programem na scéně Forum Media bude provázet novinářka z české televize Zuzana Tvarůžková, dalšími moderátory budou Václav Sochor z Tipsportu pro PR Summit a na scénách Effie Stage a Market Insight zase Filip Rožánek z Digizone.cz (oba pánové byli v minulosti také šéfredaktory MAM).