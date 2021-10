„Je třeba odmítnout útoky na naši nezávislost a novinářskou svobodu. V Evropě musíme vytvořit společnou odpověď na americké a čínské platformové giganty prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Mezinárodní hráči jako Google, Amazon, Netflix a další budou brzy tvořit polovinu příjmů z domácí reklamy. To je alarmující signál a hrozba pro celý evropský mediální trh,“ říká Alexander Wrabetz, generální ředitel Österreichischer Rundfunk (ORF), který vystoupí 11. listopadu na konferenci Forum Media.

V pandemii významně vzrostla sledovanost TV. V Česku byl patrný i příklon k veřejnoprávním médiím. Platí totéž i pro Rakousko?

V krizovém období je samozřejmě velmi důležité, aby lidé měli spolehlivé informace. Odvysílali jsme více než tisíc hodin mimořádného vysílání k této problematice. Kromě toho ORF zahájila řadu programových iniciativ, aby umožnila lidem během lockdownu zúčastnit se důležitých akcí v oblasti kultury, sportu a bohoslužeb. To bylo u diváků ORF velmi dobře přijato. V roce 2020 se stanicím ORF podařilo dosáhnout podílu na trhu ve výši 33,2 procenta při zhruba čtyřech milionech diváků denně, což odpovídá 53,8 procentům diváků celkem. Jde o velmi významný nárůst.

Mohla by si média veřejné služby toto postavení udržet i po pandemii?

V souvislosti s pandemií nás velmi potěšila vysoká důvěra v televizní a rozhlasové zpravodajství ORF — a velmi dobrá byla také návštěvnost online. Tuto vysokou úroveň si můžeme udržet jen díky nezávislému a na faktech založenému zpravodajství. To posílilo naši roli v rakouské společnosti.

Jak se ORF přizpůsobuje nové mediální realitě a digitálním trendům?

Digitální transformace je bezpochyby největší a zároveň nejvíce fascinující výzvou i pro veřejnoprávní média. Vyžaduje ochotu k reformám, smysl pro inovace a mnoho změn. ORF‑Online je zdaleka největším zpravodajským webem v Rakousku. Z našeho účtu na Instagramu jsme udělali nejdůležitější rakouskou zpravodajskou platformu pro mladé a nyní spouštíme ORF‑Tik‑Tok.

Jaký je váš názor na streamovací služby, budou i nadále růst a jak na to reaguje ORF? Generální ředitel České televize Petr Dvořák navrhoval jakýsi Czechflix, společnou platformu pro hlavní poskytovatele televizního streamování v zemi. Jaká je situace v Rakousku?

Svět médií v současné době zažívá největší otřesy posledních desetiletí. Konečně nastal věk platforem. V Rakousku jsou poskytovatelé streamingu poprvé využíváni více než rakouské soukromé stanice. Koronakrize tento vývoj urychlila. Technologičtí giganti rozšířili svou nadvládu a investují miliardy do obsahu. Jejich tržní síla je výzvou pro společnost. Proto je nezbytné vytvořit rovné soutěžní podmínky pro všechny. V každém případě jsme položili základy pro další rozvoj ORF a to od veřejnoprávního vysílání k platformě veřejné služby. Zásadní by bylo propojit Austronetflix a Czechnetflix a další evropské mediální knihovny (mediatéky) do Euroflixu.

Jaké jsou v současnosti největší výzvy pro ORF a média veřejné služby obecně?

Jednou z největších výzev pro západní demokracii a média jako celek je fenomén „fake news“. Společnost a demokracie musí chránit a posilovat prostor pro nezávislé novinářské informace. Veřejnoprávní média jsou jako mediální infrastruktura společnosti obzvláště potřebná. Výchozí situace pro to je dobrá, jak ukazuje vysoké pokrytí ORF v rozhlase, televizi a na internetu napříč všemi skupinami posluchačů a diváků.

A co podle vás v dnešní době nejvíce veřejnoprávní média ohrožuje?

Je třeba odmítnout útoky na naši nezávislost a novinářskou svobodu. V Evropě musíme vytvořit společnou odpověď na americké a čínské platformové giganty prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Mezinárodní hráči jako Google, Amazon, Netflix a další budou brzy tvořit polovinu příjmů z domácí reklamy. To je alarmující signál a hrozba pro celý evropský mediální trh.

Do čeho ORF v současné době nejvíce investuje z pohledu programů a formátů?

Chceme pokračovat v úspěšných stávajících programech a rozvíjet nové. ORF se přitom zaměřuje na domácí rakouskou tvorbu, komedii a kulturu, kde jsme s pořadem pro talenty klasické hudby „Goldene Note“ (Zlatá Nota) vytvořili zcela nový úspěšný formát. Úspěšná je také mezinárodní spolupráce, jako minisérie Marie Terezie produkovaná s ČT.

Plánuje ORF diverzifikovat portfolio svých kanálů a rozhlasových stanic?

ČT spustila vysílání pro seniory ČT3 a nové formáty stanice Déčko…Z ORF III jsme vytvořili úspěšný kulturní a informační televizní kanál. Chceme dále diverzifikovat naši nabídku na ORF Player, naší nové online platformě. V současné době ale neplánujeme žádné další lineární programy.

S jakými největšími problémy se potýkáte při financování ORF?

Z České televize by měla zmizet reklama úplně…Dvě třetiny finančních prostředků ORF pocházejí z poplatků rakouských obyvatel, třetinu musíme získat z komerčních příjmů, abychom mohli financovat naši širokou a vysoce kvalifikovanou nabídku. Zejména v malých zemích je reklama v televizi, rozhlase a na internetu velmi důležitá pro financování veřejnoprávních médií. Jinak by byly poplatky příliš vysoké.

V Česku platí každý, kdo má doma televizní přístroj, i když se nedívá. Ti, co ČT sledují v digitálním prostředí, naopak sítem propadají. Je to spravedlivé?

V Rakousku platí poplatek ORF přibližně 95 procent všech domácností, což je vysoké procento. Přesto budeme za tyto plátce v budoucnu bojovat a snažit se zajistit, aby se takzvaná „streaming gap“ alespoň neprohlubovala. Bylo by logické postavit streamovanou televizi na stejnou úroveň klasické televize.