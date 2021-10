Skotská whisky Balvenie je na trhu už přes 130 let. V aktuální čtyřdílné kampani Quest for Craft si tradiční single malt whisky ke spolupráci vybrala amerického hudebníka Questlova. A hledají společné cesty řemesla a kreativity.

Celý miniseriál natáčela společnost Electric Lady Studios a nabízí diskuze o kreativitě, které vede Questlove s hosty, mezi nimiž je například producent Jimmy Jam, který získal cenu Grammy, komik Michaelem Che, známým z pořadu Saturday Night Love nebo punková legenda Patti Smith. Nová vynikající digitální série zkoumá sbližování řemesla a kreativity.

Představuje také autora Malcolma Gladwella, který propagoval myšlenku, že 10 000 hodin praxe z vás může udělat odborníka v jakékoliv disciplíně či oboru. Trailer k sérii čerpá paralely mezi složitými způsoby, jak Questlove dělá hudbu, a způsoby, kterými The Balvenie destiluje whisky.

Kampaň je součástí víceletého partnerství mezi Questlovem a značkou whisky, které začalo koncem roku 2020, a rozšíření globální kampaně The Balvenie „The Makers Project“, která zahrnuje výstavy, aukce a zážitkové akce. „S The Balvenie sdílím synergickou vášeň ohledně důležitosti inspirace, vášně a oddanosti kreativitě a procesu tvorby,“ uvedl Questlove v prohlášení. „Naše partnerství je založeno na průzkumu kreativity tvůrců, kteří investují svůj čas, soustředění a duši do vytvoření něčeho jedinečného a osobitého.“

Questlove a The Balvenie také spolupracují také na vytvoření stipendijního programu na University of the Arts ve Philadelphii, který jednomu americkému studentovi nabídne možnost získat doktorát z kreativity od června 2022. Tříletý program bude plně financován a většina prací bude dokončena na dálku.