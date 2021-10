Pořád a všude lidi poslouchám, až si myslí, že jsem stalker, říká „Wonder Woman“ izraelské reklamy Sigal Abudy Weber, která vystoupí na konferenci Forum Media.

Šéfka kreativy McCann Tel Aviv Sigal Abudy Weber vedla během své kariéry práci pro značky jako Honda, Nestlé nebo Ikea. Právě pro poslední jmenovanou značku v agentuře připravili nejen na Cannes Lions vysoce ceněný projekt ThisAbles, jenž pomáhá lidem s postižením řešit potíže s nábytkem. „Tajemstvím úspěchu je rozmanitost. Tento projekt by nikdy nevznikl, pokud bychom neměli insight našeho copywritera Eldara, který trpí mozkovou obrnou,“ říká Weber, která o dopadech projektu promluví na konferenci Forum Media. Vstupenky na akci a další informace najdete zde.

Říká se vám Wonder Woman izraelské reklamy. Máte s Gal Gadot, která Wonder Woman hraje ve filmech, nějaké společné superschopnosti?

Předně mě s Gal Gadot nemůžete srovnávat. Jsem o dost vyšší a hezčí… Ale teď vážně. V našem oboru si často můžeme připadat, jako že pomáháme zachraňovat svět. Bojujeme za naše klienty, značky. Máme přísné termíny. Děláme vše, co je v našich silách, abychom včas dostali třicetisekundové reklamy do éteru. Občas si připadáme, jako bychom pracovali na pohotovosti. Samozřejmě je nám jasné, že svět ve skutečnosti nezachraňujeme, ale budujeme brandy. A je to zábava!

V marketingu a reklamě obecně se hodně řeší diverzita a otázka rovnosti žen i minorit. Dělá se podle vás dost na to, aby došlo k opravdovým změnám?

Izrael je hodně rozmanitá země. Žijí tu vedle sebe lidé různých vyznání. Velká část generace našich rodičů přišla z mnoha zemí světa a přinesla s sebou různé kulturní tradice. Pracujeme v oboru, který potřebuje zasáhnout co nejvíce lidí a proto je potřeba si vyslechnout „insight“ od lidí, kteří jsou jiní než „já“. Diverzita je pro naši každodenní práci stěžejní. Pracuji s lidmi ze všech možných prostředí, ať už jde o ultraortodoxní komunitu, lidi s postižením, nebo lidi z jiných kultur. Rozmanitost je klíčem k úspěchu.

Třeba s kolegou Eldarem Yusupovem, jenž má mozkovou obrnu, jste vymysleli projekt ThisAbles pro řetězec Ikea který pomáhá lidem s postižením. Ze začátku prý v Ikee projekt neviděli jako proveditelný, jak jste je přesvědčili?

Musím podoktnout, že se do toho nápadu hned od začátku zamilovali. Museli jsme ale překonat řadu překážek, abychom projekt tohoto typu mohli uskutečnit. Výzvou už byla jen výroba produktů. Museli jsme najít ty správné partnery. Hledali jsme mnoho různých způsobů, které pomohou vyřešit problémy s nábytkem, s nimiž se potkávají lidé žijící s postižením. Samozřejmě muselo mít všechno velmi dobrý design ve stylu produktů Ikey a zároveň bylo třeba, aby vše bylo cenově dostupné. Takže jsme na tom pořád pracovali, nikdy jsme s prací na projektu neskončili. Když jsme se vypořádali s překážkami, pozvali jsme klienta k nám, aby se na výsledek sám podíval. Potom už opravdu ani nemohli říct „ne“.

Není to úplně běžný agenturní projekt. Naučili jste se na něm ale něco, co se vám hodí pro každodenní práci?

Bude to znít jako klišé, ale opravdu jde o následující poučení. Nikdy se nevzdávejte, velké věci vyžadují čas. Musíte řešit skutečný problém týkající se byznysu nebo brandu klienta. Nejde o to mít nápady, ale o to je uskutečňovat. A také znovu ukazuje důležitost diverzity. Je opravdu potřeba pracovat s rozmanitou skupinou lidí, kteří jsou jiní než vy. Tento projekt by nikdy nevznikl, pokud bychom neměli insight našeho copywritera Eldara, který trpí mozkovou obrnou.

Celý rozhovor s Michaelem Conradem si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vychází v pondělí 25. října 2021.