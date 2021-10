Na 4. října připadá Mezinárodní den zvířat. Projděte si projekty, které se jim snaží pomoci, ať už jsou dílem neziskových společností, či brandů.

Mezinárodní den zvířat se na světě slaví od roku 1925 každého 4. října na výročí úmrtí svatého Františka z Assisi, od něhož letos uplynulo 795 let. Právě on je ochráncem a patronem zvířat, a tak má tento den připomínat úsilí o zlepšení jejich života a prostředí.

V Česku na tento den mimo jiné tradičně vrcholí sbírka na podporu útulků s názvem Den zvířat, kterou pořádá spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. Letos se během několikadenní akce, kterou podpořila i zpěvačka Marta Kubišová, zatím vybralo více než 1,4 milionu korun.

Akci provází i kampaň, pro níž se svým jezevčíkem natočil spot i Ivan Trojan, jeden z nejobsazovanějších herců v české reklamě.

Podobné kampaně jsou doménou neziskových a zájmových společností bijících se za práva zvířat. Letos například Mezinárodní humánní společnost (The Humane Society International – HSI) spustila kampaň proti testům na zvířatech. V takřka čtyřminutovém animovaném spotu Zachraňte Ralpha zazní hlasy hollywoodských hvězd, jako jsou Rosario Dawson, Zac Efron, Olivia Munn či režisér Taika Waititi.

Animaci emotivního spotu měl se svým studiem Arch Model na starosti Andy Gent, jenž pracoval na filmech jako Grandhotel Budapešť nebo Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Režie se ujal Spencer Susser, jenž má na svědomí například snímek Hesher či střih filmu Největší Showman. Produkci zařídil Jeff Vespa, jenž produkoval drama Paris Song či dokument Voices od Parkland.

Od roku 1980 bojuje za práva zvířat i organizace Peta (People for the Ethical Treatment of Animals – Lidé pro etické zacházení se zvířaty). Letos v srpnu například její jihoamerická odnož ve spolupráci s agenturou Ogilvy rozjela kampaň „Your Fun Hurts Animals“ proti cirkusům, které pro zábavu diváků využívají živá zvířata.

Během roku 2019 také Peta vedla billboardovou kampaň Go Vegan a Live Vegan na podporu veganství, které podle organizace pomůže skoncovat s vykořisťováním zvířat.

Peta bojuje i proti druhové nadřazenosti – v angličtině speciesism – která podle organizace v očích mnoha lidí legitimizuje vykořisťování a diskriminaci „nižších“ živočišných druhů. Mimochodem od 12. května letošního roku jsou podle zákonů ve Velké Británii zvířata brána za vnímající bytosti, na což by podle kulturologa Papillona Bonda měli myslet i zadavatelé při tvorbě své komunikace. Doporučuje například, aby v kampaních nepodporovali stereotypy, které mohou různé druhy skutečně ohrožovat.

To se týká především žraloků, jejichž pověst zabijáka vede k jejich vybíjení a vedle toho jsou navíc zabíjeni pro ploutve jako pochoutky. Na obojí mimo jiné upozorňovala plakátová kampaň The Deadliest Shark Attacks od Animal Welfare Institute vytvořená ve spolupráci s agenturou PPK Tampa.

Bond zároveň dává důraz na empatii, která pomůže důstojnému zobrazování zvířat, která pak nebudou jen využívána, když se to hodí k podnikání.

O něco podobného se snaží i luxusní značka Lacoste, která je jednoduše rozpoznatelná díky krokodýlovi ve svém logu. Od začátku partnerství s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) v roce 2018 pravidelně pořádá projekty na pomoc ohrožených druhů. V prvním roce spolupráce spolu s agenturou BETC Paris připravila projekt, během nějž na svých populárních polo tričkách použila jako logo deset různých ohrožených druhů. Do oběhu brand vypustil tolik triček, kolik zvířat daného druhu existuje, takže těch s tygrem sumaterským bylo 450, triček se sviňuchou kalifornskou jen 30. Všechna trika byla vyprodána během 24 hodin. Výtěžek z projektu šel na podporu IUCN.

Další rok pak 22. května, na Mezinárodní den biodiverzity, Lacoste přebrandoval desítku svých obchodů ve světových metropolích. Každý věnoval jednomu z druhů, jenž se objevoval i jako logo na zboží v dané provozovně. Prodeje v obchodech díky kampani narostly o 276 procent a veškerý výnos opět šel na podporu oněch ohrožených druhů.

Přispět k povědomí o ohrožených druzích se rozhodla v partnerství s americkou neziskovou organizací Conservation International i společnost Mastercard. V kampani pro program The Wildlife Impact Card, která vznikla ve spolupráci s agenturou McCann XBC, dává na dárkové platební karty s určitým datem uplynutí platnosti obrázky zvířat, jejichž druhům hrozí do té doby vymření. Luskoun ostrovní je tak na kartě, která exspiruje v červnu roku 2028, slon pralesní na té s platností do března 2028 a karta s lemurem vari černobílým má platnost delší jen o tři měsíce.

Na rychlost ubývání živočišných druhů upozorňoval též loni v září Světový fond na ochranu přírody v Dánsku. Ve spolupráci s kodaňskou agenturou Pong využil autobusy k demonstraci faktu, že od roku 1970 vyhynulo 67 procent živočišných druhů. Polepy byly umístěny tak, že ohrožené druhy zmizely pokaždé, když autobus na zastávce otevřel dveře.

Na problém ohrožující mořskou faunu zvlášť v posledních devatenácti měsících pak upozornil projekt Světového fondu na ochranu přírody ve spolupráci s čínským obchodním gigantem Alibaba. Jde o jednorázové roušky, kterých se po vyhození dostalo na 1,5 miliardy do světových oceánů, kde se do nich zvířata zamotávají a umírají. Součástí integrované kampaně Fading Sea Creatures od agentury F5 Shanghai bylo živé vystoupení, při němž umělec Qiurui Du namaloval na roušky obraz medúz barvami, které po ponoření „plátna“ do vody zmizely.