Pepper..field získal gastronomického Oscara a stal se jednou z nejvíce udržitelných firem Česka. Nově představil komunikaci, se kterou míří do Evropy.

Za tři roky od spuštění projektu se Pepper..field stal se jedním z největších dovozců Kampotského pepře na světě a ohromil jeho kvalitou přední české restaurace, zákazníky, i firmy, které jej kupují jako firemní dárky. Letos v září získal český projekt hned dvě důležitá ocenění – nejvyšší ocenění v britském Great Taste a 2. místo v kategorii Byznys v Cenách SDG’s za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN. Nyní značka představil svůj další milník a se svým pepřem expanduje na evropský trh.

„Před třemi lety jsme zjistili, že něco tak prémiového jako je Kampotský pepř u nás v Česku naprosto chybí. Rozhodli jsme se tento potenciál využít a teď vidíme, že to bylo správně,“ říká David Pavel, jeden ze zakladatelů značky. Právě David a Klára Dohnalová byli v roce 2018 ti, kteří začali z Kambodži toto černé zlato Kampotu dovážet do ČR. Po třech letech už má firma tým 30 lidí, kteří pracují na projektu podporující tradiční rodinné pěstitele Kampotského pepře fair trade výkupem napřímo.

Dopad na Kambodžu jako rozvojovou zemi je velký a díky Pepper–filed se více než dvěma stovkám farmářů daří žít kvalitní život. Letos byli za své podnikání oceněni na Cenách SDGs Asociací společenské odpovědnosti 2. místem v kategorii Byznys. „Zakládáme si na fair trade a direct trade podmínkách a na prémiové kvalitě našich výrobků. Je pro nás čest být jednou z nejudržitelnějších firem Česka,“ dodává Klára Dohnalová.

Kvalitu Kampotského pepře navíc dokazuje i ocenění Great Taste z Velké Británie, kde v celosvětové konkurenci vyhrály rovnou dva jejich pepře. Nejvyšší gastronomické ocenění – 3 hvězdy – získal lyofilizovaný Kampotský pepř, který Pepper..field vyvinul jako jediný na světě. Druhým vítězným produktem je tmavě červený Kampotský pepř se dvěma hvězdami. Obě tato ocenění značce otevřela v následné expanzi brány nejen do Velké Británie.

„Loňský rok jsme skončili na obratu 24 milionů korun, letos jsme do září stihli tento obrat ztrojnásobit. Na konci roku bychom měli dosáhnout na 70 milionů,“ říká další ze zakladatelů Lukáš Hejtmánek. Vyšší obrat si slibují i do budoucna právě díky expanzi do Evropy. Jako první bude na řadě Francie a Itálie. “Komunikace nového světa Pepper..field pomůže novým zákazníkům smysl značky pochopit a ukáže jim důležité čtyři aspekty značky. S novým světem přichází i redesign webu, nové tiskoviny a celkově nový vizuál, který nás zase posouvá o něco dopředu,” doplňuje Lukáš.

Čtyři hlavní pilíře komunikace

„Od začátku jsme byli výrazní tím, že jsme vzali klasický byznys s pepřem a postavili jsme jej na hlavu, což se vždy odráželo i na naší komunikaci a marketingu. Cílem je, aby lidé pochopili, že Pepper..field není jen o pepři. Je to svět, který se skládá ze čtyř prioritních oblastí – chuť, autenticita, dobro a luxusní dárky. A toto bylo i zadání pro tým, který na konceptu pracoval,” vypočítává David Pavel.

Novou komunikační strategii tvořili zakladatelé ve spolupráci se strategickým konzultantem Tomášem Grmelou, art directorkou Terezou Maršálkovou a kreativním ředitelem Richardem Kolbe. Tato strategie představuje nový svět .pepper..field 2.0., která se odráží ve veškeré komunikaci i médiích – a to vlastních či partnerských v rámci spoluprací. Každá sekce je specifická, ale dohromady tvoří ucelený ekosystém.

„V kategorii chuť se zaměřujeme na podstatu Kampotského pepře a jeho výjimečnost, na restaurace, gastro… Autenticita je postavená na direct a fair trade myšlence, na tom, že jsme firma, která využívá vlastní lokální materiály k tvorbě produktů, spolupracuje s českými živnostníky, menšími exkluzivními značkami, používá české materiály… Dobro je esence projektu. To, co v Kambodži děláme a proč jsme celý projekt založili. Luxusní dárky jsou o tom, že dokážeme i surovinu ze zemí třetího světa prodat jako luxusní šampaňské, protože to jím opravdu je,” dodává Pavel.











„Teď nás čeká důležitá vánoční sezona, na kterou plánujeme několik kampaní, které jsou rozvrstvené do celého konceptu .pepper..field 2.0. a hodně se týkají hlavně dárkového segmentu. Využíváme k tomu velmi silná vlastní média a dále spolupráce s vlastními partnery. Budeme využívat mix několika komunikačních kanálů a médií zahrnujících i rádio, které se nám osvědčilo i v minulém roce. Poprvé chceme vyzkoušet televizi, ale ne klasickou spotovou reklamou,” uvádí další ze zakladatelů Lukáš Hejtmánek, který má na starosti digitální marketing značky.

V rámci expanze chce mít pro aktuální sezónu připraveno šest jazykových mutací (česká, slovenská, anglická, německá, francouzská a italská) jak nového webu značky, tak i e-shopu. „Poptávka v B2B segmentu nám roste meziročně asi trojnásobně souběžně s B2C, včetně zahraničních klientů. Jsme čím dál více oblíbení ve zdravotnickém segmentu, opakovaně u nás objednávají i premiové bankovní subjekty jako Erste či ČSOB premium, zvýšený zájem vidíme také u advokátních kanceláří,” dodává Klára Dohnalová. Letos značka počítá, že z vygenerovaného zisku pošle peníze farmářům do Kambodže. Z něj zaplatí farmáři další rozvoj farem, zdravotního pojištění nebo školného pro děti.