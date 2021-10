Digitální reklama prochází celosvětově zásadními změnami. S příchodem pandemie se navíc stala ještě důležitější pro marketing, získávání zákazníků i prodej v e­‑shopech. Rozvoj v minulých letech ale přinesl i nová omezení. Jedním z důležitých trendů je nutnost více řešit soukromí uživatelů.

V Evropě to bylo odstartováno příchodem GDPR v květnu 2018 a v poslední době ještě více posíleno přístupem Apple a Google. Reklamní průmysl zareagoval například uvedením TCF (Transparency & Consent Framework) a řadou dalších změn. Zvýšená pozornost věnovaná soukromí uživatelů neznamená pouze lepší informovanost uživatelů, ale i nutnost reagovat na změny v možnostech cílení s ohledem na konec cookies a nejasný vývoj jejich náhrady, zásadní omezení možnosti sledovat uživatele napříč aplikacemi i weby a omezení možností cílení na děti a mládež.

Bylo prakticky nemožné přehlédnout menší PR souboj mezi Facebookem a Applem vyvolaný právě těmito čerstvými změnami. A také to, že Google řešení cookies třetích stran odsunul o několik let. Druhý velmi podstatný trend se týká reklamních formátů, mezi kterými masivně posiluje video a to nejen v uzavřených ekosystémech jako je Facebook či Instagram, ale také v těch otevřených. Další fází je nástup CTV, reklamy v televizích připojených k Internetu. Více reklamních rozpočtů půjde do televizí připojených k Internetu nebo přes streamovací služby jako je Netflix, Amazon či HBO. Třetím podstatným trendem je, že programatická reklama se stala standardem. Trvalo to sice několik let, ale dnes jde o běžný nástroj pro nákup reklamy a cílení.

Hraje významnou roli nejen ve výkonnostní reklamě, ale i při budování značky. Platformy jako Facebook či Google, ale i TikTok zároveň vše komplikují uzavřeností a s tím spojenou absencí nabídky prostoru a prakticky žádným poskytováním dat do otevřených programatických systémů. Poslední důležitý trend je proměna role agentur. Původní předpovědi o konci agentur se nenaplnily. Objevilo se ale více zákazníků, kteří nakupují reklamu přímo od reklamních platforem. Činnosti, které dříve zákazníci poptávali u agentur, dnes mají na starosti interní týmy, které jsou menšími specializovanými „in­‑house“ agenturami.