I ve světě technologií jsou kvóty spíše cestou než samotným cílem

Ačkoliv jsem žena ve vedoucí pozici technologické firmy a přála bych si celkově vidět na takových pozicích více žen, přiznávám, že nejsem zastánkyní kvót. Věřím ale, že bychom otázku množství či poměru žen ve vyšším a top managementu určitě neměli přehlížet.

DŮKAZY A KONKRÉTNÍ ČÍSLA

Slovo kvóta má pro mě, stejně jako možná pro většinu lidí, negativní konotaci. Vybavuji si například kvóty na sběr sušeného ovoce nebo starého papíru, ale co teprve moji rodiče, kteří zažili kvóty snad úplně na všechno včetně toho, kolik čeho a kdy mohou vůbec mít. Zkusme ale odhlédnout od negativních zkušeností a pokusme se vidět pozitivní stránku…

Na nastavení kvóty můžeme totiž nahlížet jako na určitý prvek kampaně či projektu, kde daná kvóta umožňuje měřit úspěch či progres. Základem každé kampaně je definovaný cíl, který by měl vycházet ze společných cílů firmy, organizace či jiné entity a podporovat je. Přitom nemusí jít samozřejmě vždy jen o ženy, ale například v oblasti vzdělávání mohou být jako hlavní cíle definovány dokončení výukového programu nebo postup na vyšší úroveň. Kvóta je vlastně takový řízený proces — způsob, jak nastavit trend a současně na něco upozornit. Ani tuto rovinu nesmíme podceňovat, protože abychom něčemu byli schopni uvěřit, chceme nejen argumenty, ale i důkazy a konkrétní čísla. Právě definování kvóty nám umožňuje měřit a porovnávat.

Velkou výzvou a možná i důvodem, proč téma vyvolává napříč společností smíšené emoce, ovšem zůstává, jak popsat objektivní důvody pro zavedení kvót. Nezřídka jsou to totiž spíše nějaké domněnky či historické zkušenosti. Navíc je s kvótami často spojená i snaha je jakkoliv obejít. Některé společnosti reagují na zavedení kvót třeba snížením počtu pozic v představenstvu.

Hana Součková, SAP ČR Hana Součková nastoupila do firmy SAP v roce 2014, a to na pozici ředitelky českého a slovenského oddělení podpory obchodu (pre‑sales), které směřovala k úzké spolupráci s obchodním i marketingovým týmem. Od července 2017 převzala vedení pre‑sales oddělení pro region CEE. Od srpna 2018 je jako generální ředitelka SAP ČR zodpovědná za celý tým i za obchodní výsledky české pobočky.

PŘIROZENĚ DIVERZNÍ TÝMY

Podle nedávného průzkumu společnosti PWC věnovaného progresu v postavení žen ve vedení českých společností se českým ženám nedaří prosazovat do představenstev firem. Tvoří jen 10,4 procenta jejich členů. Ještě v roce 2019 to přitom bylo o tři procenta víc. Vůbec nejvyšším zastoupením žen v „boardu“ se v zemích OECD chlubí Island, kde ženy tvoří více než 45 procent vedení firem, následuje Francie, Norsko a Nový Zéland. Podle průzkumu ke zvyšování zastoupení žen

v těchto zemích pomáhají především zákonem stanovené kvóty.

Vyplývá mi z toho, a jsem na to velmi hrdá, že naše firma je světlá výjimka. Z šesti ředitelů všech našich českých poboček jsou na této pozici tři ženy a tři muži. Troufám si říct, že to zdaleka není výsledek jakýchkoliv kvót, jako spíše otevřené atmosféry a schopností i odvahy žen být v managementu a na pozici se vůbec přihlásit. Přirozeně diverzní tým přitom dle mých zkušeností určitě funguje lépe a profituje z něj celá firma.

VZORY FUNGUJÍ

Mně osobně je nejbližší dívat se na kvóty jako na určitou cestu, nikoliv jako na cíl. A na každou cestu je potřeba se připravit. Připravujeme naše děti dostatečně na to, co je od nich potom očekáváno v rámci dospělé společnosti? Nestačí jen ukazovat dívkám jejich možnosti a dostatečně je motivovat. Je potřeba pracovat s celým kolektivem tak, aby se nastavení stalo obecně přijímaným standardem. Školství je určitě jedním z důležitých milníků na této cestě. Dalším z milníků by měla být podpora žen při návratu po mateřské. A z mého pohledu ty nejdůležitější milníky jsou vzory.

Naprosto přesně je to vidět třeba ve sportu. Po každé olympiádě, kde uspěje Češka, se daný sport potýká s obrovským náporem zájemkyň, jako tomu bylo například s biatlonem. Obecně je síla vzorů něco, co může celé téma kvót posunout do zmiňované roviny cesty, nikoliv cíle. Věřím, že na Slovensku bylo zvolení paní prezidentky Čaputové velkou inspirací pro dívky a ženy, které se teď třeba budou snáze rozhodovat pro kariéru v politice.

Naštěstí se dnes už snaží inspirovat řada organizací, které tím ukazují správné vzory. A pokud se nám na této cestě povede dobře propojit jednotlivé milníky, pak věřím, že se přirozeně přiblížíme cílovým kvótám, aniž by šlo o jejich prosté plnění. Kvóty nám mají pomoci lépe popsat cestu a cíl. Ale tak jako u všeho, je potřeba brát je s rozumem a v kontextu reality, v níž žijeme.