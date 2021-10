Ikea v kampani od agentury Mother s humorem rozvíjí koncept domova jako útočiště bezpečného pro každého. Na pomoc si vzala „nařachané“ plyšáky.

Britská Ikea rozjela kampaň „Every home should be a haven“ neboli „Každý domov by měl být bezpečný“ ve spolupráci s agenturou Mother. Ve spotu od produkční společnosti Prettybird a režiséra Toma Noakese bezpečí zajišťují plyšoví medvědi s úctyhodnou muskulaturou. Jako vyhazovači stráží vchod, pomáhají i se zábavným večerem holčičce s otcem, kteří stavěním pevností i zkoušením make-upu unikají od stresu i deště venku. Postarají se i o odehnání lišky, která v noci „vybírá“ popelnice a mohla by děvče vzbudit z klidného spánku.

Spot s dovětkem „The Wonderful Everyday“ (Úžasná každodennost) je k vidění napříč Británií a Irskem od 4. října v televizi, VOD službách i digitálu. Kampaň běží i v rozhlasu a obchodech, od 18. října se přidá i venkovní reklama.

Na sociálních sítích si komické krátké filmy vezme na mušku klišé o tom, jak se buduje klidný a veselý domov, k čemuž využije kultury internetových memů. Součástí kampaně budou v obchodech i workshopy určené pro zákazníky. Vše samozřejmě odkazuje na produkty Ikey, s nimiž mohou lidé vytvořit pohodlný a veselý domov. „Věříme, že si každý zaslouží bezpečný domov, v němž se budou cítit v bezpečí, šťastně a pohodlně. Ačkoliv se tomu do cesty staví všemožné každodenní stresové situace, snažíme se je našim zákazníkům pomoci překonávat a kampaní je vyzýváme, aby si vytvořili prostor, který si zaslouží a budou se v něm cítit šťastně,“ uvedla šéfka marketingu britské Ikey Kemi Anthony, kterou server Campaign zařadil mezi stovku nejvlivnějších marketérů.

Britská Ikea se na tématiku bezpečného domova dívá z trochu veselejšího úhlu než česká Ikea. Ta před rokem rozjela ve spolupráci s agenturou Triad kampaň bojující proti domácímu násilí. Rozvíjela ji s pomocí pop-up instalací v obchodních domech, vrozhlase i onlinu. V čele stál TV spot s hororovou tématikou, na němž se podílela produkční společnost Bistro Films a režisér Marek Partyš.

Kampaň je součástí dlouhodobé iniciativy v úzké spolupráci s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí ROSA, proFem a Acorus. Pomohla jak zájmu o tato centra, tak hlavně změně zákona, která výrazně upravuje práva obětí domácího násilí.