Nový projekt bojující proti dezinformacím v souvislosti s pandemií covid, využívá poznatků behaviorální vědy.

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP, cbap.cz) začalo realizovat mezinárodní projekt pod názvem „Covid disinformation and negative impact on ability to prevent pandemic“ (stratcom.cbap.cz). Jeho cílem je představit zapojení behaviorální vědy do strategické komunikace co by jednoho možných přístupů v boji proti dezinformacím. Důraz klade na aktivní zapojení mladých profesionálů z oblasti strategické komunikace a boje proti dezinformacím formou tréninku. Jedná se především o novináře, mediální experty, pracovníky státní správy, zástupce akademické sféry a bezpečnostní komunitu.



V září proběhly úvodní webináře, které seznámili účastníky s jednotlivými přístupy v boji proti dezinformacím a které jsou pro zájemce online stále volně ke zhlédnutí.



Jozef Mintál z Fakultypolitických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateje Bela představil fungování algoritmů v rámci sociálních médií a způsoby jakými se dezinformace šíří po sociálních sítí.

Eric Singler, generální ředitel výzkumné firmy BVA Group a zakladatel BVA Nudge Unit, společně se Scottem Youngem vice prezidentem BVA, se ve svém příspěvku zaměřili na behaviorální vědu a takzvané šťouchance (nudges). V rámci prezentace ukázali na příkladu Francie, jak efektivně nastavovat strategickou komunikaci státu především v době pandemie a vysvětlili, jak a proč desinformace fungují.

Závěrečný příspěvek tří odborníků: konzultantky a autorky Alexandry Alvarové, Štefana Sarvaše, člena interní konzultační skupiny Growth Legacy Strategic Program v rámci iniciativy společnosti Mars Wrigley a Ehrenberg-Bassova institutu pro marketingovou vědu, a Tomáše Kolomazníka, výkonného ředitele CBAP; se věnoval vlivu dezinformaci o covidu ve středoevropském prostoru.



V další části projektu budou probíhat tréninkové aktivity, do kterých budou zapojeni mladí profesionálové z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Účastníci budou řešit jednotlivé případy dezinformačního působení a připravovat návrhy na postupy v rámci strategické komunikace.



Projektu, který je podporován Mezinárodním visegrádským fondem, se dále účastní nezávislý varšavský think tank Fundacja Res Publica, vzdělávací Institut Roberta Schumana (Maďarsko) a Univerzita Mateja Bela (Slovensko).