Společnost Blue Events uspořádá 13. října 2021 největší českou konferenci o značkách Brand management. Akce proběhne naživo v Cubex Centru Praha. Cílem je dodat kuráž všem, kdo věří v hodnotu marketingu.

Konference Brand management přinese 13. října program plný inspirativních příběhů a názorů na to, jak znovu „nakopnout marketing“. „Všichni potřebujeme novou energii po měsících pod zámkem, kdy si kdekdo do marketingu kopnul, nebo mu osekal rozpočet,“ říká za organizátory Jan Patera z Blue Events.

Již 22. ročník největší české konference o značkách ukáže přínos marketingu pro růst firem. „Marketing chápeme jako klíč k úspěchu na trhu, tedy nejen jako komunikaci, jak je běžně úzce pojímán,“ dodává Patera.

Hlavní náplní programu budou i letos úspěšné a aktuální příběhy značek z českého a slovenského trhu. Doplní je slavné osobnosti z Velké Británie jako Paul Feldwick, legenda strategického plánování a autor knih The Anatomy of Humbug a Why Does the Pedlar Sing?, dále Dan White, autor knihy The Smart Marketing Book: The Definitive Guide to Effective Marketing Strategies a brilantní vypravěč a kreslíř. Z Německa přijíždí Kyra von Mutius, vycházející hvězda a šéfka strategie agentury Heimat známé v Česku hlavně dlouhodobou prací pro Hornbach. Mezi řečníky bude také Štefan Sarvaš, který pracuje v globální centrále společnosti Mars a věnuje se strategickým změnám na trzích s růstovým potenciálem. Ze Slovenska přijíždí Martin Mrva, Cienf Marketing Officer výrazně rostoucí značky Dedoles.