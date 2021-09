Čtvrtstoletí na španělském trhu oslavila IKEA integrovanou kampaní od McCann v podobě reality show z doby, kdy řetězec v zemi ještě nebyl.

Telefony s rotačním číselníkem, štípající deky, klasický plynový sporák nebo poličky, na které se nic moc nevejde. To je jen několik málo z nástrah, s nimiž se musela vypořádat šestice Španělek a Španělů narozených po roce 1996, kteří tak nezažili dobu, kdy IKEA ve Španělsku neexistovala. Stalo se tak v osmidílné realityshow „Uvězněni v devadesátkách“ (Trapped in the 90s), kterou pro řetězec připravila agentura McCann Spain k jeho 25. výročí na tamním trhu.

„Je to vůbec poprvé, kdy IKEA vytvořila kampaň v podobě realityshow. Cílem bylo s vtipem ukázat, jak naše produkty demokratizovaly design. Ukázali jsme tak dobu před a po vstupu IKEA na trh,“ uvedla Laura Durán šéfka řetězce pro marketing a insighty ve Španělsku.

Agentura McCann Spain na kampani spolupracovala s producenty specializujícími se na reality show a strávila několik týdnů jen hledáním šesti mladých lidí, aby došla ke správnému mixu soutěžících.

„Nechtěli jsme udělat reklamu, která bude vypadat jako reality show, ale opravdovou reality show. Dá se to nazvat integrovanou kampaní, protože je opravdu všudypřítomná. My v tom ale vidíme skutečně populární televizní show, která je náhodou kampaní značky IKEA,“ řekl Emiliano Gonzalez De Pietri, šéf kreativy McCann Spain.

Soutěžící byly uzavřeni do repliky španělské domácnosti z 90. let v madridských El Alamo Studios. Dvacítka kamer je sledovala 24 hodin denně. Z režie na ně dohlíželi Maxi Blanco z produkční společnosti Landia a Santy García, který pracoval na show jako Big Brother nebo Fear Factor. Vzniklo tak přes sto hodin obsahu, které zaplavily španělskou televizi i sociální sítě a kampaň je tak přirovnávána k pop-kulturnímu hitu.

„Je to ta nejúspěšnější kampaň s brandovým obsahem, jakou jsme kdy udělali. Každá metrika je mimo měřítka,“ dodala Laura Durán.