Foto: Nike: Better is Temporary

Společnost Nike dala zaměstnancům na své americké centrále v Oregonu týdenní volno, aby se zotavili ze stresu a tlaku způsobeného pandemií.

„Vezměte si čas pro odpočinek, zbavte se stresu a buďte se svými blízkými. Nepracujte!,“ napsal senior manager pro globální marketing Nike, Matt Marrazz, na síti LinkedIn. Potvrdil obecně známou věc, že poslední rok byl pro všechny drsný a že zaměstnanci by si měli připustit, že jsme všichni lidé, kteří prožívají traumatizující zkušenost. „Není to jen týden volna, je to potvrzení toho, že i když pro nás bude prioritou duševní zdraví, pořád můžeme vykonávat naši práci,“ uvedl Marrazz.

Tento krok řadí Nike mezi rostoucí počet společností, které nabízejí zaměstnancům volný čas navíc a zároveň se snaží vyrovnat s čím dál častějším syndromem vyhoření, ke kterému přispěla práce z home office a neustále videohovory. V jejich důsledku padly pro mnohé doposud pevné hranice mezi domovem a prací.