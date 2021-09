Organizace Concern v projektu #UnfotunatelyFakeNews od agentury Fred & Farid LA dává absurdní útraty nejbohatších lidí, firem a značek do kontrastu s rozmáhající se chudobou.

Zatímco se hned několik světových miliardářů předhání v tom, kdo se dostane dříve do vesmíru, jen během loňského roku spadlo dalších 150 milionů lidí pod hranici extrémní chudoby. To znamená, že musejí přežívat za méně 1,9 dolaru, tedy zhruba 40 korun na den.

Na to upozorňuje nová kampaň irské humanitární organizace Concern Worldwide, která se na boj s chudobou zaměřuje už přes 50 let.

S projektem nazvaným #UnfortunatelyFakeNews pomohla nezávislá kreativní agentura Fred & Farid LA. Vychází z věcí, které se skutečně dějí a staví je do kontrastu s tím, co by ti nejbohatší osobnosti, firmy nebo značky mohly raději udělat pro potlačení extrémní chudoby. Z toho vznikne 50 zpráv a titulků, které jsou ale „bohužel fake news“, jak naznačuje název kampaně. Pokud se jí velikány nepodaří přesvědčit k tomu, aby pro pomoc světu udělali více, apeluje Concern alespoň na všechny, aby na boj s chudobou přoispěli.

Součástí projektu je mnoho krátkých spotů tvářících se jako opravdové zpravodajství stanice UFN, která odkazuje právě na název kampaně. Produkce se ujala společnost Ways & Means, režie Harry Israelson.

Vedle onlinu a sociálních sítích se kampaň dostane i do velkých měst, kde mají být její vizuály k vidění strategicky rozmístěné na významných místech. Objeví se i audio reklamy v podcastech sítí jako jsou Crooked Media nebo NPR.

„Nerovnost v příjmech a extrémní chudobu nevyřeší jeden člověk, jedna vláda nebo organizace, pro to musíme pracovat všichni společně. Smysluplná změna vyžaduje, abychom si všichni uvědomili svou individuální odpovědnost a cíleně použili prostředky, které jsou nám dostupné. S pomocí #UFN snad povědomí o této misi rozšíříme ještě více,“ uvedla Colleen Kelly, šéfka Concern Worldwide v USA.