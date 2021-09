Do globálního klání, které oceňuje efektivní mediální plánování kampaní, je možné zasílat přihlášky zdarma.

Mediální, kreativní i digitální agentury, majitelé médií a datoví specialisté mají ještě tři dny na přihlášku efektivně naplánovaných kampaní s pozitivními dopady na byznys do soutěže WARC Media Awards. Deadline je 22. září v 17:00 GMT. Registrace jsou zdarma, přihlášku je možné zaslat do jedné ze čtyř kategorií: Efektivní integrace kanálů, Efektivní využití technologií, Efektivní využití partnerství a sponzoringu a Efektivní využití dat.

Poroty nehodnotí konkrétní kanály nebo obory, ale při hodnocení případových studií se zaměřují nad strategií kampaně, přístup k měření kampaně, a výsledky ve srovnání s cíli zadavatele.

V kategoriích budou uděleny bronzové, stříbrné a zlaté ceny i Grand Prix. Porotci také budou moci udělit speciální ocenění za excelentní výsledky v určitých oblastech. Shortlisty budou oznámeny po dvou kategoriích týdně v období od 24. listopadu do 1. prosince. Podobně budou představeni i vítězové v době od 5. do 12. ledna příštího roku.

Loni Grand Prix získaly kampaně: Job-Hunting in Sneakers od BBDO Japan pro Band-Aid, BrA.I.ds of Strength od MediaCom Connections Tel-Aviv and Stern Ariely Saar PR pro Pantene, Rerank the Rich od MullenLowe US pro Nuveen a COVID Booking Engine, Manning Gottlieb OMD UK pro Specsavers.