Soutěž oslavující přelomovou evropskou kreativu přidala nové kategorie Kreativní byznysová transformace a Social & Influencer.

Letošní ročník Eurobest Awards, který pod značkou Lions pořádá společnost Ascential, tedy stejná firma jako mezinárodní festival Cannes Lions, přijímá přihlášky do 21. října. Přihlašovat je možné práce zveřejněné od 1. září loňského roku do letošního 31. října.

Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 1. prosince. Vítězové bronzových, stříbrných a zlatých cen budou představeni 13. prosince. O dva dny později přijdou na řadu ti, kdo získají Grand Prix či speciální ocenění.

Pořadatelé letos přidaly dvě nové kategorie. Kreativní byznysová transformace oceňuje kreativní práce na nových produktech, službách, fungování značky či zákaznických zkušeností, které pomohly k proměně a růstu byznysu. Social & Influencer se pak věnuje projektům které pomohly ke komerčnímu úspěchu s využitím „engagementu“, dosahu na sociálních sítích, kreativního použití sociálních sítí, influencerů či ambasadorů značky.

Změn pak dosáhla i kategorie Kreativní efektivity, jejíž hodnocení bylo zmodernizováno a zapojen do něj byl i Žebříček kreativní efektivity (The Creative Effectiveness Ladder), jenž při hodnocení letos poprvé využila i obdobná kategorie v Cannes Lions.

Rozšířena byla i sekce Kultura a kontext, do níž přibyla kategorie „Disrupce trhu“ zaměřující se na práce, které prokazují kreativní přizpůsobení se novým podmínkám na lokálním, regionálním či globálním trhu. Naopak skončila kategorie Digital. Práce, které by se byly původně přihlašovaly do ní, je ale nyní možné směrovat do kategorií Brand Experience & Activation, Kreativní e-commerce, Social & Influencer, Digitální řemeslo a Film.

V loňském ročníku se mimo jiné dařilo kampani The Moldy Whopper pro Burger King od agentur Ingo Stockholm, David Miami a Publicis, která získala Grand Prix v kategoriích Print & Publishing, Outdoor, Integrovaná kampaň, Oborové řemeslo a Film. Dvě Grand Prix (kategorie Direct a Brand Experience & Activation) pak získala kampaň Before Returning pro Diesel od Publicis Italy.

Zadařilo se i české agentuře McCann Prague s kampaní Fyzika pro neziskovou organizaci Brontosauři v Himálajích, která získala stříbro v kategorii Digital.