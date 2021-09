Největší česká konference o značkách dá firmám tipy, jak uspět s pomocí chytrého marketingu. Zlevněný vstup je k mání už jen dva týdny.

Již 22. ročník konference Brand Management pořádané společností Blue Events se uskuteční naživo 13. října v Cubex Centru Praha. Akce, které se účastní stovky lidí z vedení a marketingu firem či agentur, nabízí při registraci do 17. září zvýhodněné „early birds“ vstupné se slevou 2000 korun ze základní ceny.

„Největší česká konference o značkách ukáže, jaký přínos má chytrý marketing pro úspěch na trhu. Ukažte všem, že se právě v této době vyplatí investovat do nezaměnitelných značek, skvělých produktů a služeb,“ uvedl Jan Patera z pořadatelské společnosti Blue Events.

Na konferenci v rámci bohatého programu mimo jiné promluví Dan White, inovátor v oblasti marketingu a výzkumu, šéfka strategie v proslulé v berlínské reklamní agentuře Heimat Kyra von Mutius či Paul Feldwick, legenda strategického plánování a autor knih Why Does the Pedlar Sing? a The Anatomy of Humbug, pro nějž půjde o vůbec první vystoupení v Česku.

Šéf agentury Wunderman Thompson Praha Bronislav Kvasnička pak vysvětlí, proč inspirativní značky rostou rychleji. Ředitel marketingu Savencia pro Česko a Slovensko David Vejtruba a kreativní ředitel a spolumajitel společnosti Lineart Martin Dulava přiblíží, jak se vyplatí odvaha jít proti proudu v tradiční kategorii. Šéf marketingu společnosti Dedoles martin Mrva ukáže, jak se podařilo vybudovat značku, kterou zná devět z deseti Slováků. Produktová manažerka značky Vichy Lenka Houšková pak spolu se šéfem agentury Renegadz Antonínem Milatou přesvědčí účastníky, proč se nebát a jak mluvit o tabuizovaných tématech s humorem.