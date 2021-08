Facebook vydělal v roce 2020 nejméně 9,5 milionu dolarů za propagaci ropy a plynu. Zpráva nezávislého think tanku InfluenceMap ukazuje, jak snadno Facebook poskytuje placený reklamní dosah hlavním znečišťovatelům.

Při analýze všech facebookových reklam 25 největších zástupců průmyslu v USA v roce 2020 InfluenceMap zjistil, že těchto 25 společností spustilo více než 25 000 zavádějících reklam, které propagují využívání fosilních paliv. Tyto reklamy získaly nejméně 431 milionů zhlédnutí.

Ropný a plynárenský průmysl ve velkém využívá Facebook pro greenwashing vlastních aktivit. To má u spotřebitelů vyvolat přesvědčení, že produkty společnosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Tento trend odhalil nový výzkum „Změna klimatu a digitální reklama: Strategie odvětví ropy a zemního plynu“ od InfluenceMap, díky kterému je zřejmé, že pro ropný a plynárenský průmysl je Facebook klíčovým zdrojem podpory. Společnosti o sobě vytvářejí klimaticky přívětivý obraz, který neodpovídá klimatickým datům a nekoresponduje se závěry mezivládních klimatických panelů.

Ropný a plynárenský průmysl má podle think tanku velmi dobře propracovanou strategii, jak zdůraznit úlohu fosilních paliv v energetickém přechodu. Využívá k tomu úderná sdělení, která mají společnost přesvědčit o významu fosilních paliv pro budoucnost.

Největším zadavatel reklam byl v roce 2020 ExxonMobil (5,04 milionu USD), následovaný API (2,97 milionu USD) a OneAlaska (330 000 USD). Útraty ropných společností za facebookovou reklamu rapidně stoupají zejména v klíčových politických okamžicích, jako jsou volby. Sledování z doby, kdy byly reklamy na podporu fosilních paliv nasazeny, ukazuje významný nárůst těsně poté, co Joe Biden během volební kampaně oznámil svůj klimatický plán ve výši 2 bilionů dolarů. Tato dynamika trvala až do amerických voleb v listopadu. Pozadu nezůstávají ani společnosti působící v Česku. Sev.en Energy vlastnící elektrárnu Počerady. Podle InfluanceMap jejich greenwashing spočívá ve vytváření reklam proklamujících chystanou modernizaci Počerad. Realita je ale zcela odlišná. Sev.en Energy žádá o podmínku, v rámci které chce vypouštět z Počerad až čtyřnásobné množství toxické rtuti, než dovoluje evropský limit na ochranu zdraví, píše organizace.