Kampaň pro výrobce rybích konzerv od agentury Havas London se odklání od tradice, chce oslovit širší cílovou skupinu.

Největší britský producent rybích konzerv John West se v nové kampani odvrací od tradičních odkazů na svou 160 let trvající historii a představuje novou pozici značky, claim i vizuální identitu. Chce se ukázat jako brand s širším záběrem ohledně zdravého jídla a životního stylu i rozšířit cílovou skupinu o mladší ročníky.

Nový claim „Eat Strong Go Strong“ (Jezte silně, buďte silní) se objevuje i v nové kampani, jejímž klíčovým prvkem je třicetisekundový televizní spot „Girl on the Move“. Hrdinkou je „dívka v pohybu“, z níž sálá vnitřní síla, která ji sama zvedá i ráno z postele. Takovou „superschopnost“, kterou jí musí závidět každý, kdo trpí předčasnou podzimní únavou, jí mají dodávat právě přírodní proteiny v rozšířené produktové řadě John West.

Za konceptem kampaně i nové pozice značky stojí agentura Havas London, nasazení má na starosti Havas Media, které vyhrály tendr společnosti John West loni v říjnu. Běží v televizi, VOD, na sociálních sítích a v posilovnách. Součástí bude i kampaň na prodejních místech, která ještě podtrhne nový claim. Celý projekt vychází vstříc trendu, podle nějž roste zájem spotřebitelů funkčních jídel a nápojů.

„Nový claim umožnuje značce získat si komunikaci týkající se fyzického i mentálního zdraví a podtrhuje zdravotní benefity našich produktů pro vyvážený životní styl,“ uvedl mimo jiné John Burton, šéf mezinárodního marketingu John West.

Výkonný ředitel společnosti Paul Stephenson pak dodal, že nová pozice značky i kampaň vycházejí z dlouhodobých průzkumů a testování, které probíhaly společně s agenturou Havas, pro níž je to první projekt od vyhraného výběrového řízení. Dává podle něj také možnost oživit image brandu i kategorii rybích produktů jako takovou.

„Bouráme předsudky týkající se inzerce týkající se zdraví a s nutričním zaměřením. Je to odvážná a osobitá kampaň vystavěná na skutečném insightu, která se vymyká zažitým pořádkům své kategorie,“ dodala Vicki Maguire, šéfka kreativy Havas London.