Už to začínalo s pandemií vypadat růžověji, omezení přestávala platit a začínalo se zdát, že návrat k normále je už blízko. S nástupem varianty delta je však nejistota zpět. A nápojářská společnost Pepsi se nyní rozhodla vyrukovat s novou televizní kampaní na Pepsi Zero Sugar, v níž se snaží přesvědčit diváky, aby zůstali doma. Nejen pro svou bezpečnost, ale hlavně proto, že už brzy začíná nová sezona ligy amerického fotbalu NFL.

Spot „Made for Football Watching“ má na svědomí digitální agentura VaynerMedia a fanoušky povzbuzuje během „svaté“ neděle sledovat zápas za zápasem, i když to znamená oželet třeba zapíječku dítěte kamaráda nebo brunch s přáteli. Hlavní roli ve spotu hraje David Constabile známý ze seriálu Miliardy od stanice Showtime.

Tak jako správný trenér o poločase v kabině i on bude mít od televize během neděle ke zvedajícím se přátelům plamenný proslov. „Chápu, že po dvou letech je venku hodně lidí, které rádi uvidíte…Ale na to máte šest dalších dnů, karaoke s přáteli může být v úterý, ale fotbal? Ten je na neděli ,abyste zapluli na maraton utkání do gauče a nevěděli kde gauč končí a začínáte vy.“

„Chceme diváky povzbudit, aby si užili fotbalovou neděli v rámci 12 hodin zápasů a sledovali jen fotbal a znovu fotbal,“ uvedl viceprezident marketingu Pepsi Todd Kaplan. S tím, jak nejen v USA stále více spotřebitelů sahá po variantách nápojů bez cukru, se značka rozhodla promovat právě Pepsi bez cukru. Podobně ostatně činí i rival Coca-Cola, který minulý měsíc spustil kampaň, v níž označuje Colu bez cukru za nejlepší Colu historie.

V celkovém spendu na televizní marketing letos vede v USA Pepsi (48 milionů dolarů proti 37,6 u Coca-Coly). Ovšem v propagaci nápojů bez cukru vydala Coca-Cola už 2,5 násobek útrat Pepsi. Coca-Cola má na trhu colových nápojů podíl 35 procent, Pepsi jen 19,5 procenta. U nápojů bez cukru je rozdíl ještě výraznější, Cola má podíl 7,9 procenta, zatímco Pepsi jen 0,4 procenta.