Zážitkový byznys dostal pandemií a opatřeními citelný zásah. Propad tržeb dosáhl až 90 procent, všude kolem panovala nejistota. První koncert z balonu byl marketingový úspěch.

Majitel Zážitky.cz, Honza Hájek, viděl první oživení byznysu před loňskými Vánocemi a v průběhu letošního jara se rozhodl udělat něco, co dodá lidem energii. „První oživení jsme zaznamenali letos na jaře a z reakcí zákazníků bylo cítit, že už toho mají opravdu dost a chtějí začít žít, navzdory hrozbě koronaviru, opět normálně. To nás inspirovalo k projektu Koncert v balónu, kde jsme mohli lidem představit kreativní spojení zážitku s kulturou, a to všechno zcela bezpečně v souladu se všemi nařízeními,“ popisuje s úsměvem na tváři Honza Hájek začátek projektu, na kterém se rozhodl spolupracovat s předním českým showmanem, Matějem Ruppertem.

Tým zážitkové agentury Zážitky.cz a tříčlenné uskupení G-Point Hunters ve složení Matěj Ruppert, Roman Holý a Tereza Černochová úspěšně zrealizovali ve čtvrtek 1.7. na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích celosvětově unikátní akci, Koncert v horkovzdušném balónu. Podle Honzy Hájka trvaly přípravy déle než dva měsíce a celý projekt ho vyšel na více než půl milionu korun. „Smyslem projektu bylo udělat kreativní marketingovou akci, to je pochopitelné, ale zároveň jsme se chtěli pokusit udělat něco hezkého, co tu ještě nebylo. A koncert naživo v horkovzdušném balónu, ze kterého se bude linout hudba z reproduktorů, a navíc bude live přenášena do online prostoru, to je zkrátka unikát,“ dodává Hájek.

Jen na technickém řešení a zajištění zvukové i obrazové části se podílely desítky lidí. Všechno muselo být řešené bezdrátově, jako zdroj energie posloužily velké baterie a zvukař s pilotem se museli vejít do malého prostoru společně s umělci. Společně s nimi pak odstartovali další tři divácké balóny, ve kterých byli novináři a kameramani. Koncert se totiž přenášel online s pomocí Mall.TV na webové stránky projektu koncertvbalonu.cz.

„Udělali jsme dva testovací lety, na kterých jsme všechno vyzkoušeli a ladili jsme detaily. A těch bylo opravdu hodně. Přece jenom pro všechny byl koncert v balónu premiéra a výzva. S ohledem na ztráty z doby covidové jsme si nemohli dovolit udělat akci za statisíce a nemít alespoň nějakou jistotu, že to půjde. Bohatě stačí, že let balónu nikdy nenaplánujete na 100 procent kvůli počasí, takže jsme chtěli získat jistotu alespoň v produkční a technické části. Kvůli počasí jsme nakonec museli let opravdu přesunout ze středečního večera na čtvrteční ráno, kdy už naštěstí klaplo,” dodal Hájek.

Výsledek splnil očekávání

Na stránce koncertu, u partnera Mall.tv a na sociálních sítích přenos sledovalo víc než 15 000 diváků. Matěj Ruppert na svém instagramovém profilu, kde ho sleduje téměř 90 tisíc lidí o projektu pravidelně informoval. O koncertu mluvil Matěj Ruppert v live rozhovoru u Lucie Výborné na Radiožurnálu, kde si její pořad každý den naladí až 800 tisíc posluchačů. Díky neobvyklému konceptu zaujal projekt kulturní sekci České televize a regionální i přední české média- například ČTK, MFD, Českobudějovický deník, Budějickou Drbnu, rádio Impuls, Reflex.cz, Blesk.cz apod.

Podle Honzy Hájka splnil projekt očekávání i v další rovině: „Jedna stránka je ta mediální, kde se Koncertu v balónu dostalo velké pozornosti. Ve stále krizové době pandemie jsme se rozhodli pustit do velmi nejistého podniku s cílem zaujmout fanoušky a zákazníky, a ve spolupráci s Matějem Ruppertem zase přinést trochu té kultury v jiné podobě. Dostali jsme od zákazníků velké množství pozitivních reakcí a dopad jsme zaznamenali i obchodně. Od konce omezení nám rostou prodeje zážitků a postupně se přibližujeme k „před-covidovým“ číslům roku 2019. Zájem o lety horkovzdušným balónem jsou zdaleka největší, a právě tomuto segmentu zážitků, který patří k našim nejprodávanějším se chceme ještě více věnovat než doteď.