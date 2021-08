Jak na udržitelný festival

„Pokud se rozhodnete začlenit udržitelnost do své akce, ujistěte se, že začnete včas a rozvíjejte svou strategii v dostatečném předstihu. Je důležité, aby Váš akční plán splňoval metodu SMART (specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a zakotvený v čase). Základem každého udržitelného eventu je předcházení vzniku odpadu a osvěta, ale nejen to. Organizátoři by měli mít na paměti při každém kroku principy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a ty by měli být prolnuté do celé akce. Například u odpadů je důležité komunikovat požadavky na minimalizaci jeho vzniku nejen na celý svůj tým, ale také na provozovatele stánků, ostatní dodavatele a v neposlední řadě účastníky festivalu. Mluvíme zde například o jednorázovém nádobí, o tištěných vstupenkách a programech či o ukazatelích a reklamních materiálech. Doporučuji si napsat seznam aktivit a míst, kde může zbytečný odpad vznikat a pokusit se pro ně najít náhradu, kterou lze použít i v rámci dalších eventů. A když už odpad vyprodukujeme mysleme na jeho znovu využití a recyklaci, důležité je jednat i svozovou společností zajišťující svoz odpadu a nastavit jasná kritéria a podmínky svozu a likvidace odpadu. Likvidace odpadu ve spalovnách a na skládkách by měla být až na úplně posledním místě. Motivací pro organizátory může být i to, že si vzniklý odpad nechají po akci zvážit a pro každý další ročník si dají za cíl snížení jeho množství,“ radí všem organizátorům Eva Šálková, která má v poradenské společnosti CIRAA na starosti eventy.