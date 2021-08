Do kreativní soutěže London International Awards je možné zasílat projekty bez poplatků za zpoždění a práce zveřejněné do 8. srpna, tedy včetně třeba olympijských kampaní.

Globální soutěž London International Awards zaměřující se na kreativce, kreativu a exekuci kampaní přijímá přihlášky do 31. srpna. Agentury, zadavatelé i jednotlivci mohou zasílat projekty, na nichž se podíleli, a které byly zveřejněny od 1. září 2019 do 8. srpna 2021. Jak připomínají organizátoři, může se tak jednat o kampaně týkající se třeba nedávno skončených Letních olympijských her v Tokiu.

Neúčtují se poplatky za opožděné odeslání, na přihlášku je sleva 25 procent oproti standardní ceně. Ta začíná na 350 dolarech za přihlášku podcastu, různí se pak podle kategorií a typu projektu až po 1500 dolarů za přihlášku série či kampaně v kategorii Branded Entertainment. „Nyní je doba abychom spolupracovali a zajistili uznání skvělé kreativní práci, za níž stojí náš obor. Ačkoli si většina soutěží účtuje poplatky za pozdní odeslání, my jsme se rozhodli ocenit obor tím, že poskytujeme slevu během celého období pro zasílání přihlášek,“ uvedla prezidentka LIA Barbara Levy.

Pro letošek přibyly i nové kategorie. Nově se budou oceňovat projekty za Kreativní využití dat nebo za Transformativní dopad na byznys. I s ohledem na pandemii pak v případě Produkce a postprodukce vznikla nová podkategorie Vzdálená produkce.

Poroty, jejichž kompletní složení si můžete projít zde, budou práce hodnotit virtuálně v průběhu letošního října. Vyhlášení vítězů pak přijde na řadu 15. listopadu.