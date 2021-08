Ceny 27. ročníku budou rozdány 15. října během třídenního evropského festivalu kreativity, který proběhne online a zdarma.

Práce mohou přihlašovat agentury, zadavatelé, designerské či produkční společnosti, média a další subjekty zapojené do tvorby marketingové komunikace z 38 evropských zemí včetně České republiky. Po prodloužení finálního termínu mají čas do 1. září. Ten samý den je též uzávěrka soutěže pro mladé kreativce Young Drummers, kteří mají za úkol vytvořit video či sérii krátkých spotů s tématem „Slovenia, the land of active holidays“ a šanci vyhrát 100 eur.

Shortlisty soutěže Golden drum budou zveřejněny 13. října. Gala, na němž budou 15. října všechna ocenění rozdána, bude zlatým finálním hřebem festivalu, který celkově trvá tři dny, probíhá online a je přístupný zdarma. Prvnímu dni (13. října) pořadatelé přezdívají Kreativní akcelerátor, jehož součástí budou workshopy určené kreativcům do 30 let věku. Další den je pak věnovaný prezentacím, kulatým stolům a rozhovorům s mezinárodními řečníky, kteří rozeberou témata hýbající světem marketingu. Mezi partnery festivalu je agentura MSL.

Ve čtyřech porotách Golden Drum zasedne celkem 58 zástupců firem i agentur z 28 zemí. Práce přihlášené do speciální skupiny Genius Loci / Local Spirit, Social Good a Covid-19 projdou hodnocením všech porot. Česko v porotách reprezentuje pět zástupců. Šéf kreativy v tuzemské Ogilvy Richard Axell je v porotě pro One-Channel Drum, výkonná ředitelka Stink Films Klára Králíčková pro Craft Drum, a v porotě pro Creative Business Excellence je Esteban Davalos, senior regional marketing director v společnosti LEGO pro region REEMEA. V porotě pro Omni-Channel Drum pak zasedají chief creative officer McCann Prague Leonard Savage a Petr Vlasák, kreativní ředitel Comtech CAN.