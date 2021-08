Co říká prodej studia Hallo Sunshine založeného Reese Witherspoon za téměř miliardu dolarů o zábavním průmyslu, komentuje Erika Luzsicza.

Od rezolutních ne a zabouchnutých dveří až po absolutní úspěch v podobě téměř miliardového prodeje. Takto ve zkratce lze popsat vzestup americké herečky Reese Witherspoon, která aktuálně prodala svoje produkční studio Hello Sunshine za 900 milionů dolarů do rukou zatím neznámé mediální skupiny, která má v zádech investiční gigant Blackstone. Nutno dodat, že cesta na vrchol trvala deset let. A je to právě uplynulá dekáda, během které se televizní byznys a zábava výrazně proměnily.

Příběh „pravé blondýny“ začal před deseti lety, kdy osobně obcházela studia a ptala se: „Co vytváříte pro ženy?“ Jak prozradila v rozhovoru pro časopis Interview, všechna studia do jednoho jí řekla, že nic.

Několik let slýchávala, že pro ženská témata tu není publikum. Motivace Witherspoon byla jasná. V roce 2016 založila vlastní studio Hello Sunshine. A úspěch byl téměř instantní. Během pěti let vyprodukovalo například ceněný seriál Sedmilhářky vysílaný na HBO, rovněž stojí za The Morning Show v nabídce Apple TV+. V obou případech měla herečka jednu z hlavních rolí.

Z „okrajových“ ženských témat se rázem stalo žádné zboží. To potvrzuje i jeden z šéfů investičního fondu Blackstone Joe Baratta: „Rychle rostoucí poptávka po kvalitním obsahu je jedním z největších témat, o kterém jsme ve firmě přesvědčeni.“

Filmový a televizní trh prochází akvizičním obdobím. Kritici však připomínají, že prodej Hello Sunshine za necelou miliardu je přemrštěný. Jen pro srovnání Amazon kupoval studio MGM, které má téměř stoletou historii a v databázi například sérii filmů s Jamesem Bondem, se prodalo za osm miliard dolarů. Naopak Hello Sunshine zatím stojí hlavně na popularitě a úspěchu samotné Resse Witherspoon.

Zajímavé bude sledovat další kroky oscarové herečky. Jakožto zastánkyně práv menšin a zejména znevýhodněných žen v rozhovoru pro Interview prohlásila, že peníze považuje za „agenta změny“. Prý je hluboce přesvědčená, že pokud by ženy měly víc peněz, investovaly by je do sebe a do svých rodin.